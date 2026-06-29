Szirénázástól hangos a tópart: elnyelte a víz a 15 éves fiút a pokoli hőségben 

Egy 15 éves fiú eltűnt, miután úszni ment egy népszerű hampshire-i természetvédelmi területen, ahol a hőmérséklet június 24-én meghaladta a 36 °C-ot, ezzel a valaha mért legmelegebb júniusi napot hozva. Újabb tragédiát okozhatott az elviselhetetlen hőség.
Jelenleg is nagyszabású kutató- és mentőakció zajlik, miután egy 15 éves fiú nyomtalanul eltűnt úszás közben egy hampshire-i természetvédelmi területen.
A mentőszolgálatok helyi idő szerint körülbelül szerda délután 13:45 óta kutatják a Testwood Lakes környékét, Totton közelében. A több szervezet együttműködésével zajló keresésben mások mellet részt vesz a Országos Rendőrségi Légi Szolgálat, valamint a Dél-közép-angliai Mentőszolgálat is.
Az eset azon a napon történt, amikor megdőlt a júniusi melegrekord: a hampshire-i Gosportban 36,1 °C-ot mértek. A Hampshire-i rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.
A rendőrség szóvivője a The Mirror szerint elmondta:
Több szervezet összehangolt részvételével zajló művelet van folyamatban, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy 15 éves fiú eltűnt, akit utoljára úszás közben láttak a Totton közelében található Testwood Lakesnél. Az esetet június 24-én, szerdán 13:35-kor jelentették a rendőrségnek, és a terület jelenleg le van zárva, amíg a kutatási művelet tart. Kérjük, egyelőre kerüljék el a környéket. A keresés támogatására vízi egységeket is bevetettünk, valamint együtt dolgozunk a National Police Air Service (NPAS), a South Central Ambulance Service, valamint a Hampshire és Wight-sziget Tűzoltó- és Mentőszolgálat munkatársaival. Amint lehetőségünk lesz rá, további tájékoztatást adunk.
A Testwood Lakes közleményében pedig azt írta, hogy „mélységes aggodalommal” értesült a „súlyos incidensről”.
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