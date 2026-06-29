Egy 15 éves fiú eltűnt, miután úszni ment egy népszerű hampshire-i természetvédelmi területen, ahol a hőmérséklet június 24-én meghaladta a 36 °C-ot, ezzel a valaha mért legmelegebb júniusi napot hozva. Újabb tragédiát okozhatott az elviselhetetlen hőség.

Elnyelte a víz a 15 éves fiút a pokoli hőségben Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szirénázástól hangos a tópart: elnyelte a víz a 15 éves fiút a pokoli hőségben

Jelenleg is nagyszabású kutató- és mentőakció zajlik, miután egy 15 éves fiú nyomtalanul eltűnt úszás közben egy hampshire-i természetvédelmi területen.

A mentőszolgálatok helyi idő szerint körülbelül szerda délután 13:45 óta kutatják a Testwood Lakes környékét, Totton közelében. A több szervezet együttműködésével zajló keresésben mások mellet részt vesz a Országos Rendőrségi Légi Szolgálat, valamint a Dél-közép-angliai Mentőszolgálat is.