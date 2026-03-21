Tragédiába fulladt az álomnyaralás: "Különleges nő volt az anyukám és megtiszteltetés, hogy a lánya lehettem"

Tenerife
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 12:15
Csak úszni szeretett volna az édesanya. Sajnos olyan súlyos sérülést szenvedett a nyaraláson, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

Meghalt egy édesanya, miután egy hirtelen jött hullám a sziklához csapta úszás közben egy nyaraláson – közölte a People. Rose Buck március 8-án hunyt el egy spanyolországi kórházban, 11 nappal az eset után. Az 56 éves brit nő súlyosan megsérült a sziklának csapódáskor, miközben a Kanári-szigetek partjainál úszott.

Fotó: GoFundMe

Rose Buckot több mint egy héttel később kapcsolták le a lélegeztetőgépről, miután súlyos agykárosodást szenvedett.

Teljesen összetörtem

– mondta Rose gyászoló lánya, majd hozzátette:

Nem tudtam abbahagyni a sírást

Chantelle Buck-Forrest a Kennedy Newsnak nyilatkozott édesanyja tragédiája kapcsán.

Olyan érzés, mintha mellkason lőttek volna.

Másfél héttel korábban Rose éppen egy csodálatos nyaraláson volt Tenerifén, amikor úgy döntött, úszik egyet a tengerben. Lánya elmondta, hogy anyja remek úszó volt, a végzetes baleset ennek ellenére elkerülhetetlen volt. Rose egy olyan partra ment, ahol általában nyugodt volt a víz és védett volt a nagy hullámoktól. Lánya emiatt úgy gondolja, egy kisebb földrengés okozhatott egy váratlan hullámot. Bár február 25-én nem jelentettek földrengést a térségben, másnap egy 4,1-es erősségű rengés történt Tenerifén.

Egyszerűen a sziklákhoz csapta

– mondta Chantelle.

Rose súlyos fejsérülést szenvedett és eltört egy nyakcsigolyája is.

Körülbelül öt percig volt a víz alatt, majd további 13 percig tartott az újraélesztés

– mondta lánya. 

A nő kórházba szállítása után lélegeztetőgépre kapcsolták és napokig bizonytalan volt az állapota. Később vérzést találtak az agytörzsében és agyhalottnak nyilvánították. A család március 6-án hozta meg a szörnyen nehéz döntést, hogy lekapcsolják a gépekről. Két nappal később meghalt.

A lánya által indított GoFundMe adománygyűjtésben úgy írták le Rose-t, mint aki mindig segített másokon, de önmaga ritkán kért segítséget.

Bár hatalmas veszteséget érzek, ugyanakkora szeretetet és támogatást is

– mondta Chantelle.

Annyi ember keresett meg, hogy ráébredtem, milyen különleges nő volt az anyukám és megtiszteltetés, hogy a lánya lehetek

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
