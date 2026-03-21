Tragédiába fulladt az álomnyaralás: "Különleges nő volt az anyukám és megtiszteltetés, hogy a lánya lehettem"

Meghalt egy édesanya, miután egy hirtelen jött hullám a sziklához csapta úszás közben egy nyaraláson – közölte a People. Rose Buck március 8-án hunyt el egy spanyolországi kórházban, 11 nappal az eset után. Az 56 éves brit nő súlyosan megsérült a sziklának csapódáskor, miközben a Kanári-szigetek partjainál úszott.
Rose Buckot több mint egy héttel később kapcsolták le a lélegeztetőgépről, miután súlyos agykárosodást szenvedett.
Teljesen összetörtem
– mondta Rose gyászoló lánya, majd hozzátette:
Nem tudtam abbahagyni a sírást
Chantelle Buck-Forrest a Kennedy Newsnak nyilatkozott édesanyja tragédiája kapcsán.
Olyan érzés, mintha mellkason lőttek volna.
Másfél héttel korábban Rose éppen egy csodálatos nyaraláson volt Tenerifén, amikor úgy döntött, úszik egyet a tengerben. Lánya elmondta, hogy anyja remek úszó volt, a végzetes baleset ennek ellenére elkerülhetetlen volt. Rose egy olyan partra ment, ahol általában nyugodt volt a víz és védett volt a nagy hullámoktól. Lánya emiatt úgy gondolja, egy kisebb földrengés okozhatott egy váratlan hullámot. Bár február 25-én nem jelentettek földrengést a térségben, másnap egy 4,1-es erősségű rengés történt Tenerifén.
Egyszerűen a sziklákhoz csapta
– mondta Chantelle.
Rose súlyos fejsérülést szenvedett és eltört egy nyakcsigolyája is.
Körülbelül öt percig volt a víz alatt, majd további 13 percig tartott az újraélesztés
– mondta lánya.
A nő kórházba szállítása után lélegeztetőgépre kapcsolták és napokig bizonytalan volt az állapota. Később vérzést találtak az agytörzsében és agyhalottnak nyilvánították. A család március 6-án hozta meg a szörnyen nehéz döntést, hogy lekapcsolják a gépekről. Két nappal később meghalt.
A lánya által indított GoFundMe adománygyűjtésben úgy írták le Rose-t, mint aki mindig segített másokon, de önmaga ritkán kért segítséget.
Bár hatalmas veszteséget érzek, ugyanakkora szeretetet és támogatást is
– mondta Chantelle.
Annyi ember keresett meg, hogy ráébredtem, milyen különleges nő volt az anyukám és megtiszteltetés, hogy a lánya lehetek
