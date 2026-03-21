Tragédiába fulladt az álomnyaralás: "Különleges nő volt az anyukám és megtiszteltetés, hogy a lánya lehettem"

Meghalt egy édesanya, miután egy hirtelen jött hullám a sziklához csapta úszás közben egy nyaraláson – közölte a People. Rose Buck március 8-án hunyt el egy spanyolországi kórházban, 11 nappal az eset után. Az 56 éves brit nő súlyosan megsérült a sziklának csapódáskor, miközben a Kanári-szigetek partjainál úszott.

Tragédiába fulladt a nyaralás: életét vesztette az édesanya

Fotó: GoFundMe

Rose Buckot több mint egy héttel később kapcsolták le a lélegeztetőgépről, miután súlyos agykárosodást szenvedett.

Teljesen összetörtem

– mondta Rose gyászoló lánya, majd hozzátette:

Nem tudtam abbahagyni a sírást

Chantelle Buck-Forrest a Kennedy Newsnak nyilatkozott édesanyja tragédiája kapcsán.

Olyan érzés, mintha mellkason lőttek volna.

Másfél héttel korábban Rose éppen egy csodálatos nyaraláson volt Tenerifén, amikor úgy döntött, úszik egyet a tengerben. Lánya elmondta, hogy anyja remek úszó volt, a végzetes baleset ennek ellenére elkerülhetetlen volt. Rose egy olyan partra ment, ahol általában nyugodt volt a víz és védett volt a nagy hullámoktól. Lánya emiatt úgy gondolja, egy kisebb földrengés okozhatott egy váratlan hullámot. Bár február 25-én nem jelentettek földrengést a térségben, másnap egy 4,1-es erősségű rengés történt Tenerifén.

Egyszerűen a sziklákhoz csapta

– mondta Chantelle.

Rose súlyos fejsérülést szenvedett és eltört egy nyakcsigolyája is.

Körülbelül öt percig volt a víz alatt, majd további 13 percig tartott az újraélesztés

– mondta lánya.

A nő kórházba szállítása után lélegeztetőgépre kapcsolták és napokig bizonytalan volt az állapota. Később vérzést találtak az agytörzsében és agyhalottnak nyilvánították. A család március 6-án hozta meg a szörnyen nehéz döntést, hogy lekapcsolják a gépekről. Két nappal később meghalt.

A lánya által indított GoFundMe adománygyűjtésben úgy írták le Rose-t, mint aki mindig segített másokon, de önmaga ritkán kért segítséget.

Bár hatalmas veszteséget érzek, ugyanakkora szeretetet és támogatást is

– mondta Chantelle.