Szalagkorlátnak csapódott az autó Nógrádban: Tűzoltók emeltek ki egy embert a roncsból

Súlyos balesethez riasztották a hatóságokat kedd délután egy forgalmas nógrádi útszakaszra. Egy személyautó a 23-as főút és a Nemti út találkozásánál lévő körforgalomban csapódott a szalagkorlátnak, a roncs pedig jelentősen megrongálódott.

Fotó: Lorkó Dávid / Nool.hu

A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök is érkeztek. Az ütközés következtében többen megsérültek, a jármű eleje pedig szinte teljesen összetört, amit a helyszínen készült felvételek is jól mutatnak.

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a NOOL érdeklődésére korábban kifejtette, hogy a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, ahol egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták őt a mentőknek. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom.

A helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– fogalmazott Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense.