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Szalagkorlátnak csapódott az autó Nógrádban: Tűzoltók emeltek ki egy embert a roncsból

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 17:53
ütközésmentő
Ketten is megsérültek, amikor egy autó a szalagkorlátnak csapódott egy forgalmas körforgalomban. A baleset után a sérülteket kórházba szállították, az egyik utast pedig a tűzoltók emelték ki a roncsból.

Súlyos balesethez riasztották a hatóságokat kedd délután egy forgalmas nógrádi útszakaszra. Egy személyautó a 23-as főút és a Nemti út találkozásánál lévő körforgalomban csapódott a szalagkorlátnak, a roncs pedig jelentősen megrongálódott.

Fotó:  Lorkó Dávid / Nool.hu

A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök is érkeztek. Az ütközés következtében többen megsérültek, a jármű eleje pedig szinte teljesen összetört, amit a helyszínen készült felvételek is jól mutatnak.

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a NOOL érdeklődésére korábban kifejtette, hogy a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, ahol egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták őt a mentőknek. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőri irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom.

A helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– fogalmazott Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense.

 

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