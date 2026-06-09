Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megdöbbentő akció Zuglóban: a járókelők szeme láttára tepertek le egy férfit a rendőrök – Videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 17:25
zuglórendőr
Járókelők szeme láttára fogtak le és bilincseltek meg a rendőrök egy férfit Zuglóban. A megdöbbentő akció percekig zajlott, ezért a szemtanúk ezt videóra is tudták venni.
M. N.
A szerző cikkei

Elképesztő felvételt juttattak el olvasóink a Borshoz. Hétfő este (június 8-án) hatalmas rendőrségi akció zajlott Zuglóban az Istvánmezei úton. Több egyenruhás is földre kényszerített egy férfit, akit meg is bilincseltek. A szemtanúk szerint megdöbbentő látvány volt, hogy a szemük előtt fognak el valakit, akit végül a mentősök szállítanak el. 

rendőrségi akció
Rendőrségi akció zajlott Zuglóban Fotó: olvasói

Rendőrségi akció zajlott Zuglóban

A szemtanú elmondása szerint ő csak az üvöltést hallotta, majd később látta meg, hogy a rendőrök a férfi hátán térdelnek.
 

Nekem az egész nagyon sokkoló volt

 – kezdte lapunknak Lili. 

Este 11 óra körül arra lettem figyelmes, hogy valaki kétségbeesetten üvölt az utcán. Kimentem az erkélyre, és láttam, hogy egy férfi fekszik a földön és a rendőrök térdelnek a hátán. A hatóság emberei végül megbilincselték, majd mentőt hívtak hozzá. Még a mentő szirénájától is összeszorult a gyomrom. A férfit megvizsgálták, majd hordágyra tették, de akkorra már nem kiabált, teljesen mozdulatlan volt. Az egész helyzet nagyon félelmetes és nyomasztó volt. Általában nyugodt a környék, ezért ez az eset különösen megrázó volt számomra

 – zárta.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik szűkszavúan csak annyit nyilatkoztak: 

 

A rendőrök biztonsági intézkedés keretében intézkedtek, eljárás nem indult


- közölték.
 

Mutatjuk a videót: 
 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu