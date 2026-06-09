Megdöbbentő akció Zuglóban: a járókelők szeme láttára tepertek le egy férfit a rendőrök – Videó

Elképesztő felvételt juttattak el olvasóink a Borshoz. Hétfő este (június 8-án) hatalmas rendőrségi akció zajlott Zuglóban az Istvánmezei úton. Több egyenruhás is földre kényszerített egy férfit, akit meg is bilincseltek. A szemtanúk szerint megdöbbentő látvány volt, hogy a szemük előtt fognak el valakit, akit végül a mentősök szállítanak el.
A szemtanú elmondása szerint ő csak az üvöltést hallotta, majd később látta meg, hogy a rendőrök a férfi hátán térdelnek.
Nekem az egész nagyon sokkoló volt
– kezdte lapunknak Lili.
Este 11 óra körül arra lettem figyelmes, hogy valaki kétségbeesetten üvölt az utcán. Kimentem az erkélyre, és láttam, hogy egy férfi fekszik a földön és a rendőrök térdelnek a hátán. A hatóság emberei végül megbilincselték, majd mentőt hívtak hozzá. Még a mentő szirénájától is összeszorult a gyomrom. A férfit megvizsgálták, majd hordágyra tették, de akkorra már nem kiabált, teljesen mozdulatlan volt. Az egész helyzet nagyon félelmetes és nyomasztó volt. Általában nyugodt a környék, ezért ez az eset különösen megrázó volt számomra
– zárta.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, akik szűkszavúan csak annyit nyilatkoztak:
A rendőrök biztonsági intézkedés keretében intézkedtek, eljárás nem indult
- közölték.
Mutatjuk a videót:
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