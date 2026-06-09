Halálra gázolt egy rendőrt, hónapokig el sem vették a vétkes jogsiját

Csaknem három hónappal azután, hogy Veszprémnél halálra gázolták Zalavári Bálint őrmestert, most meggyanúsították a haláláért felelős férfit. Az áldozat a társával egy elpusztult vadat akart levinni az úttestről, amikor megtörtént a legrosszabb. P. Mihály mostanáig teljesen szabadon furikázhatott...
Zalavári Bálint tragédiája március 19-én történt, napokkal a 23. születésnapja előtt veszítette életét. Pintér Sándor posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő és a szolgálat halottjává nyilvánította. Az ügyben büntetőeljárás indult,.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytatunk nyomozást egy 27 éves férfi ellen, akinek kihallgatása megtörtént. Munkatársaink intézkedtek a gyanúsított vezetési jogosultságának szüneteltetéséről
– közölte a Blikk megkeresésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
Szörnyű érzés volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy nem vették el azonnal a jogosítványát és többen látták is őt vezetni az ismerőseink közül. Azt gondolom, ne menjen a közútra az, aki halálos balesetet okozott
– háborodott fel a lapnak a fiát elveszítő Zalavári Zsolt. Mint elmondta, a vétkes nem kereste fel őket, még csak az ügyvédjükön keresztül sem fejezte ki a részvétét, de most már nem is várják el tőle. Bálint szülei végig fiukkal lehettek az utolsó két napban a kórházban, ahol így el is tudtak tőle búcsúzni.
Kormányrendelet alapján halálos baleset okozásakor kötelező bevonni a jogosítványt már a jogerős ítélet előtt. Előfordul, hogy már a helyszínen intézkednek róla, ám – mint ebben az esetben is – van rá példa, hogy az eljárás későbbi szakaszában kerül rá sor. Utóbbival nem értek egyet, szerencsésebb lenne ezt azonnal megtenni
– magyarázta a lapnak a családot a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítványon keresztül képviselő ügyvéd, dr. Borbély Zoltán.
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