Posztumusz előléptették a szolgálat közben elhunyt rendőrtisztet

Magyarország belügyminisztere posztumusz előléptette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmestert. A fiatalon életét vesztett tisztet kinevezték törzsőrmesternek.

Magyarország belügyminisztere is megemlékezett a rendőrtisztről Fotó: Gé / MW

Rengetegen megemlékeztek az elhunyt rendőrtisztről

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. Tíz hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025 elején csatlakozott a rendőrség kötelékéhez, ahol próbaidős járőrként kezdte pályáját. 2026 januárjában rendfokozatát véglegessé tették. A rendőrség közleménye szerint Zalavári Bálint Zsolt halála mélyen megrázta a kollégáit.

A 22 éves tiszt 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el. A fiatal rendőr családja nehezen élik meg a tragédiát, de nagy támogatást kapnak a rendőrségtől.

Megrendülve és együttérzéssel osztozunk az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Zalavári Bálint Zsoltot a szolgálat halottjává nyilvánította, és posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő - írja a police.hu.