Posztumusz előléptették a szolgálat közben elhunyt rendőrtisztet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 20:47
Dr. Pintér Sándor osztotta ki a kitüntetést.

Magyarország belügyminisztere posztumusz előléptette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmestert. A fiatalon életét vesztett tisztet kinevezték törzsőrmesternek.

Rengetegen megemlékeztek az elhunyt rendőrtisztről
Magyarország belügyminisztere is megemlékezett a rendőrtisztről

Rengetegen megemlékeztek az elhunyt rendőrtisztről

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. Tíz hónapos rendőrjárőr képzést követően 2025 elején csatlakozott a rendőrség kötelékéhez, ahol próbaidős járőrként kezdte pályáját. 2026 januárjában rendfokozatát véglegessé tették. A rendőrség közleménye szerint Zalavári Bálint Zsolt halála mélyen megrázta a kollégáit.

A 22 éves tiszt 2026. március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén, közúti baleset következtében, szolgálatteljesítés közben hunyt el. A fiatal rendőr családja nehezen élik meg a tragédiát, de nagy támogatást kapnak a rendőrségtől.

Megrendülve és együttérzéssel osztozunk az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Zalavári Bálint Zsoltot a szolgálat halottjává nyilvánította, és posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu