Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos buszbaleset Cseténynél: egy halott, több sérült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 12:30
veszprémcsetény
Autóbusz és személykocsi ütközött Cseténynél. A személyautó sofőrjét nem tudták megmenteni, a buszon utazók közül többen megsérültek.

Halálos baleset történt szombat délelőtt a Veszprém vármegyei Csetény közelében, ahol egy menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó ütközött össze – közölte az MTI-vel a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

mentő
Fotó: Gé

A tájékoztatás szerint a baleset nem sokkal reggel kilenc óra után történt a bakonyi település határában.

A személyautót vezető középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan megsérültek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu