Halálos buszbaleset Cseténynél: egy halott, több sérült

Halálos baleset történt szombat délelőtt a Veszprém vármegyei Csetény közelében, ahol egy menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó ütközött össze – közölte az MTI-vel a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Gé

A tájékoztatás szerint a baleset nem sokkal reggel kilenc óra után történt a bakonyi település határában.

A személyautót vezető középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A buszon a sofőrrel együtt mintegy negyvenen utaztak, közülük nyolcan megsérültek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.