Szörnyű részletek derültek ki a veszprémi halálos motorbalesetről

Kedd este szörnyű baleset történt Veszprém és Szentkirályszabadja között. Három autó és egy motoros ütközött össze a balesetben, a motoros pedig nem élte túl a szerencsétlenséget – erősítette meg Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. A halálos baleset körülményeiről szörnyű részletek derültek ki.
Mint arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt kedd este a 7217-es úton, a Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszon a 2. kilométernél.
Mint kiderült, a motoros és az előtte haladó autó utasai egy baráti társasághoz tartoztak, együtt indultak útnak úgy, hogy az autó haladt elől, mögötte pedig a motoros.
Az autó egy ponton előzésbe kezdett, hozzá csatlakozva pedig a motoros is áttért a szemközti sávba, hogy ő is megelőzze a lassabban haladó kocsit, de amíg az autónak sikerült időben visszatérni a saját sávjába, addig a motorosnak sajnos nem. Ő ugyanis tovább folytatta az előzést, amikor pedig egy jobbra ívelő kanyarhoz érkeztek, meglátta, hogy szemből érkezik egy autó.
Amikor a motoros észlelte a szemből érkező autót, azonnal vészfékezésbe kezdett, de megállni már nem tudott, az autó bal oldalának ütközött.
A motoros az úttestre zuhant és ekkor két autó is áthajtott rajta: az ismerősei autója és még egy szemből jövő másik jármű.
A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett. A férfi életéért hosszú perceken át küzdöttek, de olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem sikerült megmenteni.
A DELTA HÍREK információja alapján az elhunyt férfi szegedi volt, de egy környékbeli albérletben lakott. Veszprémben dolgozott és onnan indultak el kollégáival közösen hazafelé a tragikus estén.
A baleset idejére az utat teljes szélességében lezárták, Balatonalmádi felé a környező utakon lehetett eljutni. A helyszínelés este fél 11-ig tartott, akkor oldották fel a teljes útzárat.
