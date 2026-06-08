Megrázó fejlemények érkeztek a 8-as főúton történt balesetről: elhunyt a sofőr

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, két személyautó karambolozott Duka térségében, a 8-as főút 119-es és 120-as kilométerénél. A baleset következtében oldalával az árokba borult az egyik kocsi, amely egy utánfutót is vontatott. Az úttesten maradt járműbe pedig egy ember beszorult, őt a sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók szabadították ki. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A társhatóságok is a helyszínre érkezetek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Halálos baleset a 8-as főúton: elhunyt a sofőr Fotó: Pexels / Pexels

A baleset kapcsán most megrázó fejlemények érkeztek. Ugyanis kiderült, hogy a közlekedési balesetnek halálos áldozata is van. A karambolnak súlyos sérültje is van - írja a vaol.hu a 112press alapján.

A Vas vármegyei rendőrség közösségi oldalán tájékoztatott, hogy közlekedési baleset miatt teljes útlezárásra kell számítani a közlekedőknek a 8-as főúton 119-es kilométerszelvényénél, Duka térségében, ahol két gépkocsi ütközött. A helyszínelés ideje alatt a forgalmat a rendőrök Jánosháza felől Dukán át, míg az ellenkező irányból érkezőket Vashosszúfalu felé terelik.