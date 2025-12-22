KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megrázó fejlemények érkeztek a vonatgázolásról: elhunyt az áldozat

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 20:40
tragédiahalálvonatgázolás
Az áldozat nem élte túl a tragédiát.

Mint arról beszámoltunk, hétfő délután elgázolt egy embert a vonat a Füzesabony-Eger vasútvonalon. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében.

Az áldozat nem élte túl a tragédiát Fotó: Unsplash.com

A heol.hu az eset kapcsán megkereste a rendőrséget. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésükre elmondta, hogy közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hétfő délutáni vonatgázolás körülményeit.

A lap úgy tudja, hogy az elgázolt férfi meghalt, sérülései miatt az azonosítása folyamatban van.

A MÁV-csoport legfrissebb információi szerint hétfő este 7 órára befejezték a baleseti helyszínelést Füzesabonynál, így ismét közlekedhetnek a vonatok a Füzesabony-Eger vonalon, este helyreállhat a menetrend - számol be róla a heol.hu.

 

