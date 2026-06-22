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Elfogytak a szavak: halálra éheztettek egy háromévest

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 14:00
gyilkosságéheztetés
Anyja már élettelenül vitte őt kórházba.

Gyilkossággal vádolnak egy brooklyni anyát és párját, miután egy hároméves, halálra éheztetett gyermek holttestére találtak egy helyi kórházban, ahová a felnőttek vitték be. A 25 éves Sunshyne Davis és a 39 éves Robert White 2025. március 9-én vitte a kis Kyng Davist az intézménybe, ahol a bírósági adatok szerint beszéltek is egy dolgozóval, miután elhajtottak onnan. 

Gyilkosság vádjával kell szembenézzenek.
Gyilkosság vádjával kell szembenézzenek. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Egy kórházi alkalmazott később így emlékezett vissza az esetre:

Azt hallottam, hogy egy nő behozott egy élettelen kisgyermeket. Amikor a dolgozók megpróbálták megtudni, mi történt, egyszerűen elment. Kint várta egy autó, és azonnal elhajtottak.

 

Gyilkosság vádjával kell szembenézzenek

Az ügyészek szerint Kyng halálát súlyos gyermekbántalmazás okozta. A vádak szerint a kisfiú tompa erőbehatásból származó sérüléseket szenvedett, emellett elhanyagolták, éheztették és nem kapott elegendő folyadékot. Mitöbb, mint kiderült, halálakor a páros autójában éltek. 

Ez az ártatlan gyermek napról napra szenvedett, miközben megfosztották a legalapvetőbb gondoskodástól és együttérzéstől. Ahelyett, hogy megvédték volna Kyng Davist, a vádlottakat azzal vádolják, hogy éppen ők okozták azt a bántalmazást, amely a halálához vezetett. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy igazságot szolgáltassunk Kyng számára, és felelősségre vonjuk azokat, akik ezért a pusztító tragédiáért felelősek 

- idézte az ügyészt a People.

 

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