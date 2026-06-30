Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt – közleményt adott ki a rendőrség

A gyermek holttestét csütörtökön találták meg az angliai házban, miután a rendőrök egy biztonsági aggály miatt érkeztek a helyszínre. Ezt követően a helyszínen egy 31 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek.

Kegyetlen gyilkosság: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt

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Kegyetlen gyilkosság: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt

A férfit súlyos sérülései miatt kórházba szállították, és a rendőrség közlése szerint a kezelése után ismét őrizetbe veszik. Közölték továbbá azt is, hogy a halálesettel összefüggésben nem keresnek más személyt.

A Surrey-i rendőrség hivatalosan is gyilkossági nyomozást indított.

A rendőrség szóvivője elmondta, hogy a jelenlegi információk alapján úgy vélik, a tragikus eset családi környezetben történt. A súlyos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport vezetője így nyilatkozott:

Ez egy tragikus eset, és munkatársaink azon dolgoznak, hogy teljes képet kapjanak a történtekről. Az üggyel kapcsolatban egy személyt őrizetbe vettünk, és a nyomozás jelenlegi szakaszában nem keresünk más személyt az esettel összefüggésben. Nincs okunk azt feltételezni, hogy bármiféle veszély fenyegetné a lakosságot…

– írja a Daily Mail.