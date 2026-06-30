Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfoghatatlan tragédia: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt – közleményt adott ki a rendőrség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 21:00
gyerekholttestrendőrség
Gyilkossági nyomozás indult, miután egy hároméves kislány holttestére bukkantak egy Surrey megyében található otthonban.
N.T.
A szerző cikkei

A gyermek holttestét csütörtökön találták meg az angliai házban, miután a rendőrök egy biztonsági aggály miatt érkeztek a helyszínre. Ezt követően a helyszínen egy 31 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek.

Kegyetlen gyilkosság: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt
Kegyetlen gyilkosság: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Kegyetlen gyilkosság: holtan találtak otthonában egy 3 éves kislányt

A férfit súlyos sérülései miatt kórházba szállították, és a rendőrség közlése szerint a kezelése után ismét őrizetbe veszik. Közölték továbbá azt is, hogy a halálesettel összefüggésben nem keresnek más személyt.

A Surrey-i rendőrség hivatalosan is gyilkossági nyomozást indított.

A rendőrség szóvivője elmondta, hogy a jelenlegi információk alapján úgy vélik, a tragikus eset családi környezetben történt. A súlyos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport vezetője így nyilatkozott:

Ez egy tragikus eset, és munkatársaink azon dolgoznak, hogy teljes képet kapjanak a történtekről. Az üggyel kapcsolatban egy személyt őrizetbe vettünk, és a nyomozás jelenlegi szakaszában nem keresünk más személyt az esettel összefüggésben. Nincs okunk azt feltételezni, hogy bármiféle veszély fenyegetné a lakosságot…

– írja a Daily Mail

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu