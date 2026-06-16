Megrázó felvétel: saját lányát gázolta el a száguldozó apa

Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki - a vád szerint - az eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elgázolta a vele szemben sétáló lányát.
A sofőr 2024 szeptemberében, Újszászon közlekedett 86-95 km/óra sebességgel: az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, a férfi pedig csak ekkor észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt.
A sértett a baleset során 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A férfi magatartásával megszegte a KRESZ sebességhatárokra vonatkozó szabályát.
Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.
A vádlott eltúlzott sebességgel való közlekedését és annak következményét a település két térfigyelő kamerája rögzítette. A videó IDE KATTINTVA tekinthető meg!
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