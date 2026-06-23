Füstbe borult az Astoria: hatalmas lángokkal égett egy furgon

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy furgon Budapest belvárosában, az Astorián. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, a raj egy vízsugárral oltja a lángoló járművet. A helyszínre vonultak a társhatóságok is - közölték a Katasztrófavédelem honlapján.

Kigyulladt egy furgon az Astorián (Képünk illusztráció) / Fotó: Gé

Kigyulladt egy furgon az Astorián

A Blikk szúrta ki az a videót, amely a tűzeset helyszínén készült. Hozzátették, a tűz keletkezésének okáról, valamint arról, hogy történt-e személyi sérülés, egyelőre nem közöltek további információkat.



