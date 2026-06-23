Füstbe borult az Astoria: hatalmas lángokkal égett egy furgon

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy furgon Budapest belvárosában, az Astorián. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, a raj egy vízsugárral oltja a lángoló járművet. A helyszínre vonultak a társhatóságok is - közölték a Katasztrófavédelem honlapján.
A Blikk szúrta ki az a videót, amely a tűzeset helyszínén készült. Hozzátették, a tűz keletkezésének okáról, valamint arról, hogy történt-e személyi sérülés, egyelőre nem közöltek további információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.