Lányokat vert át szerelem színlelésével, zsarolással és fenyegetéssel - Végre elkapták

Emberkereskedelem miatt körözték azt a 26 éves férfit, aki korábban fiatal lányokat kényszerített szexmunkára. A férfi ellen európai elfogatóparancsot adtak ki, végül a magyar hatóságok csaptak le rá nem sokkal azután, hogy a férfi visszatért Magyarországra.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály munkatársaival fogták el a 26 éves nyíregyházi Á. Márkot, aki ellen emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt adtak ki európai elfogatóparancsot. Azért indult ellene eljárás 2025 elején, mert szerelem színlelésével, zsarolással és fenyegetéssel magyarországi és külföldi prostitúcióra vett rá nőket, köztük egy fiatalkorút.

Németországból érkezett, egyből csattant a bilincs

A férfi elvette a lányok szexuális tevékenységéből befolyt pénz felét, és abból élt. Korábban a bíróság elrendelte a letartóztatását, ám ő ismeretlen helyre, külföldre távozott, ezért fogolyszökés bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. Elfogása érdekében a nyomozó hatóság körözést indított, és nemzeti, valamint európai elfogatóparancsot adott ki. A szabolcsi rendőrök egyik rokona demecseri lakóhelyén fogták el a Németországból hazatérő férfit június 1-jén, és őrizetbe vették - közölte a Police.hu.