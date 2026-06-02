Eltűnt hatéves kislányt keres a rendőrség - Anyja engedélye nélkül vitték el a hatéves Alisziát

Eltűnt egy hatéves kislány, akit édesapja az édesanyja beleegyezése nélkül vitt el. A kislányt a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság keresi, s megtalálásában a lakosság segítségét is kérik.

Eltűnt kislányt keres a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság. A hatéves kislány június 1-én a reggeli órákban édesapjával távozott ismeretlen helyre, az édesanyja tudta és beleegyezése nélkül. A kislány jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

A Police.hu által közzétett személyleírás alapján D. Zejnep Aliszia

kb. 120 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fonott fekete hajú. Eltűnésekor fehér, plüss anyagú nadrág, fekete színű rövid ujjú póló, pink hosszú ujjú cipzáras pulóver és fekete színű sportcipő volt a kislányon.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható kislány tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. - áll a Police.hu közleményében, ahol az eltűnt kislány fényképét is meglehet tekinteni.