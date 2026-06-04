Nem létező autókat árult a neten, több mint másfél millió forintot csalt ki áldozataitól

Vádat emelt a Makói Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint internetes hirdetések segítségével károsított meg több vásárlót. A vád szerint olyan autókat kínált eladásra, amelyek valójában nem voltak a birtokában.

Lebukott az autós csaló.

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Autókkal vert át embereket a csaló

A nyomozás adatai alapján a férfi 2024 májusa és októbere között két személygépkocsit, valamint egy crossmotort hirdetett meg egy népszerű online felületen. A hirdetésekre jelentkező érdeklődőkkel telefonon egyeztetett, majd megállapodott velük a vásárlás részleteiről. A vevőktől azt kérte, hogy előleget utaljanak át számára annak érdekében, hogy lefoglalhassák a kiválasztott járművet. A sértettek a megállapodások után 10 ezer és 500 ezer forint közötti összegeket utaltak el.

Amikor azonban a vásárlók a fennmaradó vételár kifizetéséről és a járművek átvételéről érdeklődtek, a férfit már nem tudták elérni. A vádirat szerint kikapcsolta a telefonját, megszüntette online elérhetőségeit, és nem tartotta a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Az ügyészség szerint összesen tíz ember vált a csalás áldozatává. A férfi ezzel több mint másfél millió forinthoz jutott jogosulatlanul. A nyomozás megállapította, hogy az okozott kárt a mai napig nem térítette meg.

A Makói Járási Ügyészség tízrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyben a Makói Járásbíróság hoz majd döntést. A vád szerint a meghirdetett járművek egyike sem állt a férfi rendelkezésére, így a vásárlók által átutalt pénzekért cserébe sem autót, sem motorkerékpárt nem kaptak, írja az Origo.