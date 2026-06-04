Durva frontális ütközés Győrnél: Feszítővágóval szabadították a sérültet

Frontálisan karambolozott két személyautó Győrújbaráton, a Fő utcában, az M1-es autópálya közelében.
Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
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