Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rollerbaleset a Balatonnál: mentőhelikoptert riasztottak a gyerekhez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elektromos roller
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 13:30
balatonfüredbaleset
Egy 15 éves fiú elektromos rollerrel haladt a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton, amikor eddig tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett.

Egy 15 éves fiatal a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti a kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett.

Fotó: Police

A sérültet egy autós vette észre, majd értesítette a segélyhívót.

A fiú viselt bukósisakot. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset körülményeit a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A sérülthöz mentőhelikoptert is riasztottak – írja a VEOL.hu

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet a szabályok betartására, és a megfelelő védőfelszerelés használatára, a láthatóság fontosságára, valamint arra, hogy vezetés közben ne használjunk telefont vagy fülhallgatót, és mindig az útviszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu