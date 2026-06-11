Dráma a budapesti dzsúdóteremben: minden előjel nélkül esett össze a sportoló

Drámai jelenetek játszódtak le egy fővárosi dzsúdóteremben, ahol egy hatvan év körüli férfi edzés közben lett rosszul. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a sportoló mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd hirtelen összeesett.

Dzsúdóedzésre rohantak a mentők

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Dzsúdóedzésen mentettek életet

Edzőtársai azonnal a segítségére siettek és értesítették a mentőket. A mentésirányító telefonon keresztül irányította a helyszínen lévőket, akik megvizsgálták a férfit, és megállapították, hogy már nem lélegzik. Miközben a legközelebbi mentőegység úton volt a helyszínre, a mentésirányító lépésről lépésre segítette a sportolókat az újraélesztés végrehajtásában. Az edzőtársak egymást váltva végezték az életmentő beavatkozást.

A teremben rendelkezésre álló félautomata defibrillátort is használták. A készülék egy sokkot adott le, amelyet követően a férfi keringése visszatért. A helyszínre érkező mentők stabilizálták az állapotát. Az ellátás során infarktust állapítottak meg nála, majd jó vitális paraméterekkel és tiszta tudatállapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat gratulált a bátor elsősegélynyújtóknak és a mentésben részt vevő szakembereknek, a betegnek pedig mielőbbi teljes felépülést kívánt.