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Rettenet az utakon: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 14:00
tinirendőrséghalott
Két tinédzser meghalt, egy 16 éves fiú pedig életveszélyes állapotban került kórházba egy több járművet érintő közlekedési baleset után.
N.T.
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A 18 és 19 éves fiatalokat a helyszínen halottnak nyilvánították, míg három másik sérültet kórházba szállítottak. A rendőrség még nyomoz a baleset kapcsán. 

Brutális baleset: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd
Brutális baleset: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd 
Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

Brutális baleset: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd 

A 16 éves fiú a június 25-én Newhamben, az A13-as úton történt súlyos balesetben szenvedett életveszélyes sérüléseket. A rendőrség három, 18, 19 és 23 éves férfit vett őrizetbe halálos kimenetelű veszélyes járművezetés, valamint a baleset helyszínének elhagyása miatt. Mindhárman továbbra is őrizetben vannak, az ügyben pedig a londoni rendőrség Súlyos Közlekedési Baleseteket Vizsgáló Egysége indított nyomozást.

James Beck főfelügyelő, az egység vezető nyomozója így nyilatkozott:

Gondolataink továbbra is az áldozatok hozzátartozóival vannak a tragikus eseményt követően. Miközben igyekszünk teljes képet alkotni a baleset körülményeiről, szeretnénk beszélni mindenkivel, aki szemtanúja volt az ütközésnek – különösen azokkal, akik fedélzeti kamerás felvétellel rendelkeznek.

A közösségi médiában megosztott videókon az látható, hogy az egyik autó teljes terjedelmében lángol, miközben sűrű füst gomolyog belőle. A lángoló autó úgy tűnik, az út menti szalagkorláton fennakadva áll, miközben egy másik, súlyosan megrongálódott jármű a közelben látható – írja a The Sun

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