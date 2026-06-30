Rettenet az utakon: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd

A 18 és 19 éves fiatalokat a helyszínen halottnak nyilvánították, míg három másik sérültet kórházba szállítottak. A rendőrség még nyomoz a baleset kapcsán.

Brutális baleset: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd

Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

Brutális baleset: roncsok hevertek mindenütt, két tini meghalt, egy pedig az életéért küzd

A 16 éves fiú a június 25-én Newhamben, az A13-as úton történt súlyos balesetben szenvedett életveszélyes sérüléseket. A rendőrség három, 18, 19 és 23 éves férfit vett őrizetbe halálos kimenetelű veszélyes járművezetés, valamint a baleset helyszínének elhagyása miatt. Mindhárman továbbra is őrizetben vannak, az ügyben pedig a londoni rendőrség Súlyos Közlekedési Baleseteket Vizsgáló Egysége indított nyomozást.

James Beck főfelügyelő, az egység vezető nyomozója így nyilatkozott:

Gondolataink továbbra is az áldozatok hozzátartozóival vannak a tragikus eseményt követően. Miközben igyekszünk teljes képet alkotni a baleset körülményeiről, szeretnénk beszélni mindenkivel, aki szemtanúja volt az ütközésnek – különösen azokkal, akik fedélzeti kamerás felvétellel rendelkeznek.

A közösségi médiában megosztott videókon az látható, hogy az egyik autó teljes terjedelmében lángol, miközben sűrű füst gomolyog belőle. A lángoló autó úgy tűnik, az út menti szalagkorláton fennakadva áll, miközben egy másik, súlyosan megrongálódott jármű a közelben látható – írja a The Sun.