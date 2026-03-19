Rettenetes baleset: a járőrök szarvast próbáltak elhúzni az útról, elgázolták őket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 09:27
Két rendőr is súlyos sérülésekkel került kórházba. A járőröket elütő autóban öten ültek, ők is mind megsérültek.
Két járőr szenvedett súlyos sérülést egy szarvas miatt történt balesetben.

Járőröket ütöttek el a főúton
Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

Váratlanul gázolták el a járőröket

Március 19-én a hajnali órákban a rendőrség a 8-as főút 56. kilométeréhez érkezett, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén. A kiérkező rendőrök megkezdték az állat eltávolítását.

Információk szerint megkülönböztető jelzéssel álltak meg az út szélén, amikor egy szemből érkező autó nekik ütközött, majd elütött két járőrt is. A sérülteket súlyos állapotban szállították kórházba, ahol jelenleg is zajlik az ellátásuk.

A másik járműben öten utaztak, ők is mindannyian sérüléseket szenvedtek - jelentette a Rendőrség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
