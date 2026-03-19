Rettenetes baleset: a járőrök szarvast próbáltak elhúzni az útról, elgázolták őket

Két járőr szenvedett súlyos sérülést egy szarvas miatt történt balesetben.

Járőröket ütöttek el a főúton

Váratlanul gázolták el a járőröket

Március 19-én a hajnali órákban a rendőrség a 8-as főút 56. kilométeréhez érkezett, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az út közepén. A kiérkező rendőrök megkezdték az állat eltávolítását.

Információk szerint megkülönböztető jelzéssel álltak meg az út szélén, amikor egy szemből érkező autó nekik ütközött, majd elütött két járőrt is. A sérülteket súlyos állapotban szállították kórházba, ahol jelenleg is zajlik az ellátásuk.

A másik járműben öten utaztak, ők is mindannyian sérüléseket szenvedtek - jelentette a Rendőrség.