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Elesett Budapest: Borzalmas mi történt Kőbányán, lezárták az utat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 13:26
kőbányántűzoltókmentő
A Kozma utcában egy teherautó és két személykocsi karambolozott.

Összeütközött egy teherautó és két személykocsi Budapest tizedik kerületében, a Kozma utcában. A járművekben összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem. Azonban nem ez az egyetlen baleset rázta meg a fővárost.

ohant a mentő, Budapest szirénáktól volt hangos. F
Rohant a mentő, Budapest szirénáktól volt hangos. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Budapest 18. kerületébe is rohantak a tűzoltók

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Csolt utca közelében. A FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a fővárosi hivatásos tűzoltók is - írja a katasztrófavédelem.

Motorosbaleset Törökbálinton: lezárták az utat

Egymásnak ütközött egy motorkerékpár és egy személyautó Törökbálinton, a Meredek utcában, a Szent István utca közelében. A motorkerékpár az árokban van, a gépkocsi pedig az úttesten akadályozza a forgalmat. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

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