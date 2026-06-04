Elesett Budapest: Borzalmas mi történt Kőbányán, lezárták az utat

Összeütközött egy teherautó és két személykocsi Budapest tizedik kerületében, a Kozma utcában. A járművekben összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt riasztottak. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem. Azonban nem ez az egyetlen baleset rázta meg a fővárost.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Csolt utca közelében. A FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre érkeztek a fővárosi hivatásos tűzoltók is - írja a katasztrófavédelem.
Egymásnak ütközött egy motorkerékpár és egy személyautó Törökbálinton, a Meredek utcában, a Szent István utca közelében. A motorkerékpár az árokban van, a gépkocsi pedig az úttesten akadályozza a forgalmat. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.