Iszonyú tragédia: egyéves baba halt meg a családi nyaraláson

Egy egyéves brit baba életét vesztette, családja a nyaralás során egy kanári-szigeteki szálloda medencéjében talált rá.

A baba életét nem tudták megmenteni, a medencében találták meg

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Medencébe fulladt a baba

A gyermeket június 15-én emelték ki a medencéből egy fuerteventurai szállodakomplexumban. A helyszínre érkező mentősöknek sikerült újraéleszteniük, majd mentőhelikopterrel a Gran Canaria szigetén található kórházba szállították. Ezt követően több napot töltött intenzív osztályon, de végül elhunyt.

A helyi tengeri biztonsággal foglalkozó szervezet elnöke, Sebastian Quintana részvétét fejezte ki a családnak, és egyúttal felhívta a figyelmet a kisgyermekekre leselkedő veszélyekre.

Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy emlékeztessem az édesanyákat és édesapákat: a kisgyermekeket folyamatosan felügyelni kell, és ajánlott velük együtt a vízben tartózkodni.



Egyelőre nem tisztázott, hogy a tragédia milyen körülmények között történt, ezt a hatóságok vizsgálják - írja a Mirror.