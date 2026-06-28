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Iszonyú tragédia: egyéves baba halt meg a családi nyaraláson

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 07:00
babatragédiacsalád
Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, de a kicsi életét nem tudták megmenteni. A babát a medencében találták meg.
Bors
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Egy egyéves brit baba életét vesztette, családja a nyaralás során egy kanári-szigeteki szálloda medencéjében talált rá.

A baba életét nem tudták megmenteni, a medencében találták meg
A baba életét nem tudták megmenteni, a medencében találták meg
Fotó: Pexels / Pexels

Medencébe fulladt a baba

A gyermeket június 15-én emelték ki a medencéből egy fuerteventurai szállodakomplexumban. A helyszínre érkező mentősöknek sikerült újraéleszteniük, majd mentőhelikopterrel a Gran Canaria szigetén található kórházba szállították. Ezt követően több napot töltött intenzív osztályon, de végül elhunyt.

A helyi tengeri biztonsággal foglalkozó szervezet elnöke, Sebastian Quintana részvétét fejezte ki a családnak, és egyúttal felhívta a figyelmet a kisgyermekekre leselkedő veszélyekre.

Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy emlékeztessem az édesanyákat és édesapákat: a kisgyermekeket folyamatosan felügyelni kell, és ajánlott velük együtt a vízben tartózkodni.


Egyelőre nem tisztázott, hogy a tragédia milyen körülmények között történt, ezt a hatóságok vizsgálják - írja a Mirror.

 

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