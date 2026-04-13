7 éves kislány volt a felborult autóban: Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet az M7-esen

Közlekedési balesetnél nyújtott segítséget egy szolgálaton kívüli rendőr, miután Érdről hazafele tartott Budapestre április 10-én kora este és az M7-es autópályán épp előtte borult árokba egy utánfutós gépkocsi. Az M0-s lehajtó előtt történt a baleset mintegy 500 méterre. A személyautó megpördült, majd feje tetejére borulva állt meg az úttest mellett. Az őrmester azonnal magához vette Police Medic-táskáját, majd a kocsihoz sietett, amiben ketten ültek: egy 7 éves kislány és az 51 éves édesapja.

Illusztráció: Zalai hírlap

Mindketten elöl ültek, és be voltak kötve. Miközben a rendőr a két sérülttel foglalkozott, a helyszínen megálló többi embertől azt kérte, hívják a 112-t. Amikor látta, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt eszméleténél van, és beszélni tud velük, a gépkocsiból pedig üzemanyag nem szivárog, ki akarta emelni őket. Egy férfival először a kislányt, majd a sofőrt húzták ki a roncsból. A férfi az arcán sérült meg, segítséget viszont nem fogadott el, zaklatott állapotban volt.

A rendőr megvizsgálta a gyermeket, és míg a mentők a helyszínre nem értek, stabilizálta. Ellenőrizte a légútját és a légzésszámát, majd a keringését, illetve a végtagjait is. Külsérelmi nyomot, illetve elváltozást nem látott rajta, hányingerre panaszkodott.

A kislányhoz mentőhelikopter érkezett. A mentőorvos fejsérülést valószínűsített nála, kórházba szállították. Az apa nem szorult orvosi ellátásra.

Az őrmester átadta a helyszínt a kiérkező Pest vármegyei kollégáinak. A baleset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja

- írják honlapjukon.