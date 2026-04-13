Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

7 éves kislány volt a felborult autóban: Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet az M7-esen

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 13:04
balesetéletmentés
A férfi nem késlekedett, azonnal az apa-lánya pároshoz rohant.

Közlekedési balesetnél nyújtott segítséget egy szolgálaton kívüli rendőr, miután Érdről hazafele tartott Budapestre április 10-én kora este és az M7-es autópályán épp előtte borult árokba egy utánfutós gépkocsi. Az M0-s lehajtó előtt történt a baleset mintegy 500 méterre. A személyautó megpördült, majd feje tetejére borulva állt meg az úttest mellett. Az őrmester azonnal magához vette Police Medic-táskáját, majd a kocsihoz sietett, amiben ketten ültek: egy 7 éves kislány és az 51 éves édesapja.

Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet.
Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet / Illusztráció: Zalai hírlap

Mindketten elöl ültek, és be voltak kötve. Miközben a rendőr a két sérülttel foglalkozott, a helyszínen megálló többi embertől azt kérte, hívják a 112-t. Amikor látta, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt eszméleténél van, és beszélni tud velük, a gépkocsiból pedig üzemanyag nem szivárog, ki akarta emelni őket. Egy férfival először a kislányt, majd a sofőrt húzták ki a roncsból. A férfi az arcán sérült meg, segítséget viszont nem fogadott el, zaklatott állapotban volt.

 

Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet

A rendőr megvizsgálta a gyermeket, és míg a mentők a helyszínre nem értek, stabilizálta. Ellenőrizte a légútját és a légzésszámát, majd a keringését, illetve a végtagjait is. Külsérelmi nyomot, illetve elváltozást nem látott rajta, hányingerre panaszkodott.

A kislányhoz mentőhelikopter érkezett. A mentőorvos fejsérülést valószínűsített nála, kórházba szállították. Az apa nem szorult orvosi ellátásra.

Az őrmester átadta a helyszínt a kiérkező Pest vármegyei kollégáinak. A baleset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja

- írják honlapjukon.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu