Tragédia Sülysápon: vonat tarolt le egy kocsit, hárman meghaltak

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt - közölte a Mávinform.
Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai - fény és félsorompóval ellátott - átjáróban ütközött a személygépkocsival.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.
A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.
"Mély megrendüléssel értesültünk a péntek éjjeli, településünkön történt tragikus vasúti balesetről, amely három ember életét követelte - írta a közösségi oldalára Horinka László, Sülysáp polgármestere.- A baleset az eddigi információk alapján az autó sofőrjének a hibájából következett be. Ebben a nehéz helyzetben részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akiket ez felfoghatatlan veszteség érint, az áldozatok nyugodjanak békében."
