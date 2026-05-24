Kitört a pánik Balatonszárszón: mozgó vonat alá zuhant egy férfi

Rohantak a mentők, miután a mozgó vonat alá zuhant egy negyven év körüli, budapesti férfi, a Somogy vármegyei balatonszárszói vasútállomáson.

Mozgó vonat alá zuhant egy férfi Balatonszárszón / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mozgó vonat alá zuhant egy férfi Balatonszárszón

Mint kiderült, az áldozat a szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett be, amely át is ment rajta. A férfi ugyan túlélte a balesetet, de rendkívül súlyos állapotban szállították kórházba - írja a Tények.