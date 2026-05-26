„Ahogy látom, van neki mivel foglalkoznia a bíróságon... A saját háza táján söprögessen!" – Curtis keményen reagált ByeAlex vádjaira!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 13:04
Hatalmas botrány robbant ki a hazai zenei világban, miután ByeAlex nyilvánosan követelte a készülő életrajzi filmre odaítélt 120 millió forintos állami támogatás visszafizetését a rappertől. A Megasztár egykori mestere, Curtis azonban megelégelte a támadásokat, és a Borsnak adott exkluzív nyilatkozatában kőkemény szavakkal vágott vissza kollégájának.
Hatalmas feszültséget szült, hogy ByeAlex nyilvánosan felszólította Curtist: adja vissza a készülő dokumentumfilmjére kapott 120 millió forintos állami támogatást a magyar adófizetőknek. A Megasztár egykori mestere eddig csupán bohócmémekkel reagált a közösségi médiában kapott éles kritikákra, most azonban lapunknak adott exkluzív nyilatkozatában határozottan visszavágott, és pontról pontra tisztázta a gyenge lábakon álló vádakat.

Íme az igazság Curtis filmjének a finanszírozásáról

A népszerű rapper azonnal rávágta a kőkemény jogi valóságot a nyilvános támadásokra, teljesen átvilágítva a háttérben meghúzódó részleteket: 

A megítélt összeget én nem magánszemélyként kaptam meg, és nem is én kezelem

– szögezte le Curtis a lapunknak adott exkluzív interjújában, rávilágítva arra, hogy a pénzügyi háttér teljesen máshogy működik, mint ahogy azt a bírálója beállítja a nagyközönség előtt. Az újpesti zenész nem állt meg itt, hanem rögtön pontosította is a produkció finanszírozási hátterét: „A támogatást közvetlenül a filmet gyártó produkciós cég kapta meg, és kizárólag ők jogosultak annak felhasználására.” Ezzel a ténnyel pedig teljesen egyértelművé tette, hogy a vele szemben elindított vádaskodás jogilag teljesen megalapozatlan: „Olyan pénzt követel tőlem, ami felett rendelkezési jogom sincs”  – zárta rövidre a dolog anyagi részét a felháborodott művész.

ByeAlex alaptalanul vádaskodott?

Curtis szerint a vitapartnere csupán az olcsó hangulatkeltésre utazik, és nyomatékosan kijelentette, hogy ideje lenne végre befejeznie ezt a fajta romboló viselkedést:

 Megkérném utoljára Alex fiút, hogy fejezze be a tények félreértelmezését és a közvélemény hergelését. A film munkálatai a jogszabályoknak és a szerződéseknek megfelelően, a gyártó cég irányításával zajlanak tovább

– nyilatkozta magabiztosan, jelezve a rajongóknak, hogy semmiféle leállásról vagy visszalépésről nincs szó, a produkció gőzerővel halad előre. A kemény szavak után ráadásul egy igencsak sokatmondó és odaszúró megjegyzéssel vágott vissza ByeAlex rendőrségi célozgatásaira: „Ahogy látom, van neki mivel foglalkoznia a bíróságon... A saját háza táján söprögessen!” – utalt az X-Faktor mentorának a közelmúltban kirobbant drogbotrányára.

A produkció célja bemutatni a siker árnyoldalait

Curtis azt is hangsúlyozta a Borsnak, hogy az elkészülő mozinak komoly társadalmi küldetést szánnak, és pont azokat a nemes célokat szolgálja, amiket egy ilyen kaliberű, igaz történetnek képviselnie kell a mai világban: „A produkció célja pont az, hogy bemutassa a siker árnyoldalait, amit senki sem lát, és a régi életem bemutatásával elrettentő példaként szolgáljon a mai fiataloknak”  – magyarázta a zenész. A Jimy J. Hollywood rendezésében készülő, saját múltját bemutató megrázó életrajzi dráma tehát a kendőzetlen valóságot fogja a nézők elé tárni, és a rapper szerint a megítélt támogatás minden egyes forintja a lehető legjobb helyre kerül majd a mozikban.

 

