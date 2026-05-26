„Ahogy látom, van neki mivel foglalkoznia a bíróságon... A saját háza táján söprögessen!" – Curtis keményen reagált ByeAlex vádjaira!

Hatalmas feszültséget szült, hogy ByeAlex nyilvánosan felszólította Curtist: adja vissza a készülő dokumentumfilmjére kapott 120 millió forintos állami támogatást a magyar adófizetőknek. A Megasztár egykori mestere eddig csupán bohócmémekkel reagált a közösségi médiában kapott éles kritikákra, most azonban lapunknak adott exkluzív nyilatkozatában határozottan visszavágott, és pontról pontra tisztázta a gyenge lábakon álló vádakat.

Íme az igazság Curtis filmjének a finanszírozásáról

A népszerű rapper azonnal rávágta a kőkemény jogi valóságot a nyilvános támadásokra, teljesen átvilágítva a háttérben meghúzódó részleteket:

– szögezte le Curtis a lapunknak adott exkluzív interjújában, rávilágítva arra, hogy a pénzügyi háttér teljesen máshogy működik, mint ahogy azt a bírálója beállítja a nagyközönség előtt. Az újpesti zenész nem állt meg itt, hanem rögtön pontosította is a produkció finanszírozási hátterét: „A támogatást közvetlenül a filmet gyártó produkciós cég kapta meg, és kizárólag ők jogosultak annak felhasználására.” Ezzel a ténnyel pedig teljesen egyértelművé tette, hogy a vele szemben elindított vádaskodás jogilag teljesen megalapozatlan: „Olyan pénzt követel tőlem, ami felett rendelkezési jogom sincs” – zárta rövidre a dolog anyagi részét a felháborodott művész.

ByeAlex alaptalanul vádaskodott?

Curtis szerint a vitapartnere csupán az olcsó hangulatkeltésre utazik, és nyomatékosan kijelentette, hogy ideje lenne végre befejeznie ezt a fajta romboló viselkedést:

– nyilatkozta magabiztosan, jelezve a rajongóknak, hogy semmiféle leállásról vagy visszalépésről nincs szó, a produkció gőzerővel halad előre. A kemény szavak után ráadásul egy igencsak sokatmondó és odaszúró megjegyzéssel vágott vissza ByeAlex rendőrségi célozgatásaira: „Ahogy látom, van neki mivel foglalkoznia a bíróságon... A saját háza táján söprögessen!” – utalt az X-Faktor mentorának a közelmúltban kirobbant drogbotrányára.