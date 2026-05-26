Luxushelyen támadták meg Azahriah várandós exét, Lunát! – Biztonságiaknak kellett közbelépniük!

Magyarországról Spanyolországba utazott Azahriah volt kedvese, Luna Joanna Michelle és baráti társasága. Nem is találhattak volna jobb programot, a hirtelen jött kánikulában a lányok egyből ledobták a felesleges ruhákat, szexi bikinire vetkőztek, és azonnal megkezdték a luxusnyaralást.

Azahriah volt párja, Luna Joanna Michelle első gyermekével várandós (Fotó: Instagram)

Azahriah exe váratlanul botrányba keveredett

Mivel a szállást még nem tudták elfoglalni, a hatfős lánycsapat azonnal egy méregdrága, exkluzív beach clubba vette az irányt, ahol egyetlen napozóágyért elképesztő összeget, 600 eurót (közel 240 ezer forintot) fizettek ki.

A szállást csak délután háromkor tudtuk átvenni, mi viszont már tízre itt voltunk, szóval először is kerestünk egy nagyon jó brunch-helyet. És pont mellette volt egy beach club is, ahová úgy döntöttünk, hogy bepakoljuk a cuccunkat, és befekszünk. Szigorú dress code volt, úgyhogy mindenki átkapta a bikinijét, és már indulhatott is a napozás. Ezért az egy ágyért 600 eurót fizettünk, és le lehetett enni-inni a teljes árat. Az egyetlen kikötés az volt, hogy egy darab 250 eurós üveges alkoholt meg kell inni. Most ezt itt halkan megjegyzem, hogy senkinek nem esett nehezére, mindenki tudott választani valamit az étlapról. Én ettem is egy cézársalátát, és így öt felé elfogyott az összeg.

– kezdte mesélni Luna Instagram-videójában.

A gyönyörű influenszer, Luna Joanna Michelle új párja Szlovicsák Tibor (Fotó: YouTube)

Sokkoló incidens rázta meg a várandós Lunát

A VIP hangulatot azonban távozáskor egy egészen elképesztő és sokkoló incidens tette tönkre.

Kifelé menet egy random lánycsoport betalált minket, mert azt hitték, hogy elloptuk a szemüvegüket

– emlékezett vissza a megrázó pillanatokra a várandós influenszer.

A helyzet percek alatt pattanásig feszült, a kötekedők teljesen kikeltek magukból. Luna ráadásul épp a legújabb YouTube videóját forgatta, így a kamerája azonnal működésbe lépett, ami csak olaj volt a tűzre.

Én épp készítettem a Youtube vlogomat, úgyhogy ezt is gyorsan lencsevégre kaptam, aminek nagyon nem örültek. De mi elhagytuk a helyet, őket is kirakták, és betessékelték egy taxiba

– mesélte Luna barcelonai extrém kalandját. A kamerák előtt zajló, feszült incidensnek végül a beach club biztonsági szolgálata vetett véget, akik szó szerint kidobták a balhés támadókat.