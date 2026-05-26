Így lesz olcsóbb a nagycsaládosok nyaralása idén

Magyarországon a három vagy több gyermeket nevelő családok számára az elmúlt években számos olyan támogatási forma és kedvezmény vált elérhetővé, amely jelentősen csökkentheti a mindennapi terheket. Ezek az intézkedések azonban nemcsak a rezsinél vagy az élelmiszer-vásárlásnál érezhetőek, hanem a nyári kikapcsolódás megszervezésében is komoly segítséget jelenthetnek a nagycsaládosoknak.
A nyaralás egyik legnagyobb költsége általában az utazás, ám a nagycsaládosok számára ezen a területen is jelentős kedvezmény jár. A három vagy több gyermek után családi pótlékban részesülő családok a MÁV–VOLÁN járatain díjmentesen utazhatnak. A kedvezmény feltétele, hogy legalább az egyik szülő és minimum három, 18 év alatti gyermek együtt utazzon. Ez azt jelenti, hogy egy belföldi nyaralás esetén akár a teljes utazási költséget megspórolhatja a család.
Azok számára pedig, akik autóval indulnak nyaralni, az autópályadíjaknál is létezik könnyítés. A legalább három gyermeket nevelő családok bizonyos esetekben kedvezményesen használhatják a fizetős útszakaszokat. A D2 kategóriába tartozó személyautók tulajdonosai vagy üzembentartói kérelmezhetik, hogy járművükre elegendő legyen a kedvezőbb árú D1-es matrica megvásárlása. Ez különösen a nagyobb, hétüléses családi autóval közlekedők számára jelenthet érzékelhető megtakarítást a nyári szezonban.
A gyermekes családok számára az egyik legnépszerűbb lehetőség továbbra is az Erzsébet-tábor. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány idén is megszervezi a Zánkai Erzsébet-tábor családi turnusait, amelyek állami finanszírozással működnek. Ez azért különleges, mert ide nem csak a gyerekek mehetnek, hanem az egész család, bizonyos esetekben még a nagyszülők is. Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb, állami és kormányzati támogatással működő gyermek-üdültetési programja, amely az Orbán-kormány döntései nyomán 2012- től működik, 2016 óta az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) közfeladataként valósul meg. A program keretében az ország minden pontjáról táborozhatnak gyermekek a Balatonnál és külhoni helyszíneken. A szállást, az étkezést és a programokat is az alapítvány biztosítja, így a részt vevő családok minimális költséggel juthatnak többnapos nyaralási lehetőséghez. A jelentkezéseket a Nagycsaládosok Országos Egyesülete segíti.
A nyári kikapcsolódás során a belépőjegyek ára is komoly tétel lehet egy nagycsalád esetében. Ebben nyújt segítséget a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagkártyája, amely számos
A családok pénzügyi mozgásterét tovább növelték az adókedvezmények is. A háromgyerekes édesanyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége és a megemelt családi adókedvezmény egy átlagos keresetű család esetében is jelentős pluszbevételt jelent.
Egy egyszerű példával számolva: ha egy háromgyerekes édesanya bruttó 700 ezer forintot keres, akkor a 15 százalékos SZJA elengedése miatt havonta körülbelül 105 ezer forinttal több maradhat nála. Ehhez társulhat még a három gyermek után járó családi kedvezmény, amely 2026-tól gyermekenként akár havi 66 ezer forintra emelkedhet. Ez összességében havi szinten akár 200–300 ezer forintos pluszt is jelenthet egy család számára, attól függően, hogy mekkora a jövedelmük, a másik szülő is igénybe veszi-e a kedvezményeket, illetve milyen kiadásaik vannak. Ez is jelentősen segíti a nyaralás finanszírozását, mert így egy háromgyerekes család évente akár 1–1,5 millió forintot is félretehet nyaralásra, míg magasabb jövedelem esetén ez az összeg akár 2–3 millió forintra is nőhet.
