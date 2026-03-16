BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Állásinterjú közben lopta el a konyhafőnök telefonját egy férfi Siófokon

telefon
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 20:42
rendőséglopás
Kamera rögzítette az esetet. Így lopta el a telefont a férfi.

A Somogy Vármegyei Főügyészség közlése szerint a Siófoki Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat egy negyvenes éveiben járó jászberényi férfi ellen.

telefon
Állásinterjún lopott telefont a somogyi férfi.
Illusztráció: Yankovsky88 / Shutterstock 

Telefont lopott

A férfi 2025 júniusában érkezett egy siófoki étterembe állásinterjúra. A beszélgetést a konyhában tartották, ahol a konyhafőnök a mobiltelefonját egy előkészítő pultra tette. Miközben a séf a beérkező rendelésekkel foglalkozott, a jelentkező észrevétlenül magához vette a készüléket. Nem sokkal később visszautasította az állásajánlatot és elhagyta az éttermet.

Ezt követően vonattal Budapestre indult azzal a céllal, hogy értékesítse a telefont. Mivel azonban az étteremben ismerték a telefonszámát, a konyhafőnök üzenetben kérte vissza a készüléket. A férfi attól tartva, hogy lebukik, a telefont a vonat ablakán kidobta. A lopást az étterem biztonsági kamerája rögzítette. Az ügyészség a vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását és vagyonelkobzást indítványozott, tudta meg a SONLINE.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu