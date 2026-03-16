Állásinterjú közben lopta el a konyhafőnök telefonját egy férfi Siófokon

A Somogy Vármegyei Főügyészség közlése szerint a Siófoki Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat egy negyvenes éveiben járó jászberényi férfi ellen.

Állásinterjún lopott telefont a somogyi férfi.

Telefont lopott

A férfi 2025 júniusában érkezett egy siófoki étterembe állásinterjúra. A beszélgetést a konyhában tartották, ahol a konyhafőnök a mobiltelefonját egy előkészítő pultra tette. Miközben a séf a beérkező rendelésekkel foglalkozott, a jelentkező észrevétlenül magához vette a készüléket. Nem sokkal később visszautasította az állásajánlatot és elhagyta az éttermet.

Ezt követően vonattal Budapestre indult azzal a céllal, hogy értékesítse a telefont. Mivel azonban az étteremben ismerték a telefonszámát, a konyhafőnök üzenetben kérte vissza a készüléket. A férfi attól tartva, hogy lebukik, a telefont a vonat ablakán kidobta. A lopást az étterem biztonsági kamerája rögzítette. Az ügyészség a vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását és vagyonelkobzást indítványozott, tudta meg a SONLINE.