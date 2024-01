Flakon-kisokos: így válthatod vissza az üres palackokat

1. Kötelező visszaváltás

Segítünk, mit hova kell dobni

A tej és tejalapú italok kivételével minden 0,1-3 literes kiszerelésű üveget, fém és műanyag palackot, valamint dobozt visszaválthatunk minden REponton, a visszaváltó automatáknál, vagy a kisebb, önkéntesen csatlakozó boltok esetében kézi visszaváltással tavasztól.

2. Ismerjük fel a jelet

A vásárlás előtt nézzük meg, hogy a csomagoláson rajta van-e a visszaváltható jelzés. A gyártóknak június 30-ig kell megfelelniük a követelményeknek, eddig forgalmazhatnak nem visszaváltható italcsomagolásokat is, így a kezdeti időszakban olyan jelölés nélküli italokkal is találkozhatunk a boltok polcain, melyeket az új automatáknál nem tudunk visszaváltani – írta a Fanny magazin.

3. Ez lehet a különbség

A csomagoláson kétféle logó található, attól függően, hogy az adott termék egy- vagy többutas. Az egyutas termékek, mint például a PET palackok vagy az alumínium dobozok, anyagukban újrahasznosíthatók. Ezekért egységesen 50 Ft visszaváltási díjat kell fizetnünk palackonként, melyet bármelyik visszaváltó automatánál vagy kézi visszaváltó pontokon leadhatunk.

4. Újratöltheti a gyártó

Az úgynevezett többutas, vagyis újratölthető palackok visszaváltási díja eltérő lehet, mivel ezt a gyártó cég határozza meg, melyet kötelezően fel kell tüntetnie a palackon található logóban. Arra vigyázzunk, hogy ezeket csak azoknál az üzleteknél lehet visszaváltani, ahol megvásároltuk a terméket.

5. Az automata nem ad pénzt

A visszaváltott palackok ellenértékét az automata utalvány formájában nyomtatja ki, melyet levásárolhatunk vagy készpénzre válthatunk az üzletben vagy üzletláncban. Emellett a visszaváltási díjat jótékonysági szervezet részére is felajánlhatjuk. Várhatóan márciustól azonnali bankszámlás visszautalásra is lesz lehetőség.

6. Kupakkal vagy anélkül?

A palackokat nem szabad laposra taposni. Az automaták ugyanis a csomagolások regisztrált tömegét és formáját azonosítják, illetve a termékre kerülő vonalkódot is beolvassák, ehhez pedig szükséges a sérülésmentes csomagolás. Az automata a kupak nélküli PET palackokat is elfogadja, de célszerű a palackkal együtt leadni, hiszen ezeket is ugyanúgy le kell gyártani.

7. Gyűjtsünk szelektíven!

Az átmeneti időszakban a betétdíjas termékeket a régi rendszer szerint lehet visszaváltani továbbra is a vásárlás helyén. Az új automatákban azonban nem lehet a jelzés nélküli, üres PET palackokat, alumínium dobozokat és üvegeket leadni, ezért fontos ezeket továbbra is szelektíven gyűjteni a műanyag-, fém- és papírhulladékkal együtt. Mutatjuk, mire figyeljünk a szelektív hulladékgyűjtésnél!

8. Tapossa laposra!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy szelektív gyűjtés esetén a PET palackokat, alumínium dobozokat, valamint a tejes vagy gyümölcsös dobozokat "laposra taposva" helyezzük el a hulladékgyűjtőben. Összetaposás után hagyjuk a palackokon a kupakot, mivel így nem rúgja ki magát, ezáltal hatékonyabban tudjuk kihasználni a gyűjtőedény kapacitását.

9. Mossuk el a flakonokat

Mielőtt kidobnánk a tejes vagy gyümölcsleves dobozokat, konzervdobozokat, üvegeket, mindig öblítsük ki alaposan. Ha a tisztító- vagy fürdőszobai flakonokon, például mosószerek vagy samponok csomagolásán HDPE jelzést találunk, ezeket is öblítsük ki vízzel, így utána már szelektíven gyűjthetők a kevert konténerekben.

10. Több a kár, mint a haszon!

Az olajos flakonokat nem szabad tisztítani, mivel nagyobb kárt okozunk, ha a mosogatás során az olaj a lefolyóba kerül. Ezeket a flakonokat dobjuk a kommunális hulladékba. A használt, leszűrt olajat öntsük literes kiszerelésű flakonba és adjuk le az erre kijelölt gyűjtőpontokon.

11. Zsírral szennyezett

Bár sokan úgy vélik, hogy minden papír mehet a papírgyűjtő konténerbe, a zsírral átitatott, ételmaradékkal szennyezett papírok, mint például a pizzásdoboz, már nem minősülnek tiszta csomagolási hulladéknak, így nem alkalmasak a szelektív gyűjtésre. Ha a tetejük nem szennyeződött, akkor azt tépjük le és tegyük a vegyes papír gyűjtőedénybe.

12. Vágjuk ki a matricát!

A zöldségek, gyümölcsök vagy pékáruk műanyag csomagolásai sem valók a szemétbe. Mielőtt a szelektívbe dobnánk ezeket, előtte érdemes kivágnunk a vonalkódos matricát. Sok esetben ugyanígy újrahasznosíthatóak a zsebkendők, WC-papírok, pelenkák, 6-os PET palackok zsugorfóliája is.

13. Mindegy, hova dobja!

A tejföl, kefir és joghurtos műanyag poharak is gyűjthetők szelektíven, de a főváros esetében akár a kommunális hulladékba is kerülhetnek, mivel annak nagyjából 60 százaléka energetikai célokra hasznosul. Az alumínium fedőjüket a kevert gyűjtőedénybe lehet dobni.