Rémálom a vakáció alatt – Mit tegyél, ha minden iratodnak, bankkártyádnak lába kél?

Egy külföldi lopás vagy az iratok, útlevél elvesztése pillanatok alatt tönkreteheti a pihenést, ha nem tudjuk pontosan, hová forduljunk segítségért. Cikkünkben sorra vesszük a legfontosabb teendőket és hivatalos szerveket, hogy ne érjen felkészületlenül egy váratlan vészhelyzet nyaraláskor.

Vészhelyzet nyaraláskor? Elveszett az útlevél? Ne ess pánikba, mutatjuk a teendőket!

Kártyaletiltás: azonnal függeszd fel a bankkártyákat az applikációban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

azonnal függeszd fel a bankkártyákat az applikációban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Rendőrségi jegyzőkönyv: mindenképpen tegyél feljelentést, mert a jegyzőkönyv az iratpótlás és a biztosítás alapfeltétele.

mindenképpen tegyél feljelentést, mert a jegyzőkönyv az iratpótlás és a biztosítás alapfeltétele. Konzuli segítség: keresd fel a legközelebbi magyar nagykövetséget az ideiglenes úti okmányok beszerzéséhez.

Mi a teendő, ha beüt a vészhelyzet nyaraláskor, ha elveszett az útlevél vagy a bankkártya?

Egy váratlan nyaralási vészhelyzet esetén az első és legfontosabb feladat az ellopott vagy elveszített bankkártyák azonnali letiltása, hiszen az érintéses fizetésnél sokszor PIN-kód sem kell a visszaélésekhez. Magyar utazóként a legegyszerűbb, ha közvetlenül a saját bankod éjjel-nappal hívható ügyfélszolgálatát tárcsázod, de a legtöbb mobilbanki applikációban már egyetlen gombnyomással is felfüggesztheted a kártyát. Érdemes a bankod nemzetközi formátumú telefonszámát előre elmenteni a telefonodba vagy felírni egy papírra.

Iratpótlás: vészhelyzet nyaraláskor és a rendőrségi jegyzőkönyv

Ha az útleveled vagy a személyi igazolványod tűnik el, az első utad a helyi rendőrségre vezessen. A feljelentésről készült jegyzőkönyv nélkülözhetetlen lesz a hazatéréshez szükséges ideiglenes okmányok igényléséhez, és a későbbi, magyarországi ügyintézést is megkönnyíti.

Magyar állampolgárként a legközelebbi magyar nagykövetséget vagy konzuli hivatalt kell felkeresned. Itt állítják ki számodra az ideiglenes magánútlevelet, amellyel hazautazhatsz. A folyamat gyorsabb, ha:

rendelkezel fénymásolattal vagy digitális fotóval az elveszett iratokról (felhőben tárolva a legbiztonságosabb),

van nálad két darab igazolványkép,

tudod igazolni a személyazonosságodat (például egy másik, megmaradt fényképes igazolvánnyal).

Amennyiben az adott országban nincs magyar külképviselet, bármelyik uniós tagállam követségéhez fordulhatsz segítségért.