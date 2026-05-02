KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Zsigmond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezt tedd, ha bajba kerülsz külföldön

Rémálom a vakáció alatt – Mit tegyél, ha minden iratodnak, bankkártyádnak lába kél?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 10:15
Hatalmas stresszforrás, ha külföldön lába kél a pénztárcánknak vagy az iratainknak. Összegyűjtöttük a legfontosabb lépéseket, hogy ne érjen felkészületlenül egy váratlan vészhelyzet nyaraláskor, ha eltűnik az útlevél vagy a bankkártya.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Egy külföldi lopás vagy az iratok, útlevél elvesztése pillanatok alatt tönkreteheti a pihenést, ha nem tudjuk pontosan, hová forduljunk segítségért. Cikkünkben sorra vesszük a legfontosabb teendőket és hivatalos szerveket, hogy ne érjen felkészületlenül egy váratlan vészhelyzet nyaraláskor.

egy férfi keresi az elveszett útlevél okmányát a kipakolt bőröndjében.
Vészhelyzet nyaraláskor? Elveszett az útlevél? Ne ess pánikba, mutatjuk a teendőket!
Fotó: Takorn / Shutterstock
  • Kártyaletiltás: azonnal függeszd fel a bankkártyákat az applikációban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
  • Rendőrségi jegyzőkönyv: mindenképpen tegyél feljelentést, mert a jegyzőkönyv az iratpótlás és a biztosítás alapfeltétele.
  • Konzuli segítség: keresd fel a legközelebbi magyar nagykövetséget az ideiglenes úti okmányok beszerzéséhez.

Mi a teendő, ha beüt a vészhelyzet nyaraláskor, ha elveszett az útlevél vagy a bankkártya?

Egy váratlan nyaralási vészhelyzet esetén az első és legfontosabb feladat az ellopott vagy elveszített bankkártyák azonnali letiltása, hiszen az érintéses fizetésnél sokszor PIN-kód sem kell a visszaélésekhez. Magyar utazóként a legegyszerűbb, ha közvetlenül a saját bankod éjjel-nappal hívható ügyfélszolgálatát tárcsázod, de a legtöbb mobilbanki applikációban már egyetlen gombnyomással is felfüggesztheted a kártyát. Érdemes a bankod nemzetközi formátumú telefonszámát előre elmenteni a telefonodba vagy felírni egy papírra.

Iratpótlás: vészhelyzet nyaraláskor és a rendőrségi jegyzőkönyv

Ha az útleveled vagy a személyi igazolványod tűnik el, az első utad a helyi rendőrségre vezessen. A feljelentésről készült jegyzőkönyv nélkülözhetetlen lesz a hazatéréshez szükséges ideiglenes okmányok igényléséhez, és a későbbi, magyarországi ügyintézést is megkönnyíti.

Magyar állampolgárként a legközelebbi magyar nagykövetséget vagy konzuli hivatalt kell felkeresned. Itt állítják ki számodra az ideiglenes magánútlevelet, amellyel hazautazhatsz. A folyamat gyorsabb, ha:

  • rendelkezel fénymásolattal vagy digitális fotóval az elveszett iratokról (felhőben tárolva a legbiztonságosabb),
  • van nálad két darab igazolványkép,
  • tudod igazolni a személyazonosságodat (például egy másik, megmaradt fényképes igazolvánnyal).

Amennyiben az adott országban nincs magyar külképviselet, bármelyik uniós tagállam követségéhez fordulhatsz segítségért.

Gyors segítség, ha elfogyott a készpénz

Ha minden pénzed oda lett, a mobilfizetés életmentő lehet, feltéve, hogy a telefonod nálad van. Ha készpénzre van szükséged, nemzetközi pénzküldési szolgáltatásokkal az otthoniak percek alatt küldhetnek összeget, amit egy helyi kirendeltségen vehetsz fel. Ha nincs nálad irat, a feladó biztonsági kérdést is beállíthat, de a rendőrségi jegyzőkönyvet ilyenkor is kérhetik a kifizetésnél.

A hazai biztosítók asszisztencia-szolgáltatása szintén segíthet: sok utasbiztosítás tartalmaz készpénzsegély-opciót vagy segítséget az iratok pótlásának ügyintézésében.

Ügyintézés itthon

A nyaralás után a magyar okmányirodában vagy kormányablakban kell kezdeményezned az új állandó okmányok kiállítását. A külföldi rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása itt is hasznos, bizonyos esetekben ugyanis mentesülhetsz az okmánycsere egyes költségei alól, ha igazolni tudod a bűncselekményt. A jogosítvány pótlása szintén csak itthon, a magyar hatóságoknál lehetséges.

Nézd meg a videót is a témában:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
