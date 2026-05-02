Mit tegyünk, ha elszakadt a redőny zsinórja? Így oldható meg okosban a redőny szerelése házilag!

Neked is elromlott a redőnyöd, de miután árajánlatot kaptál a szerelőtől, inkább úgy hagyod? Bizony, a szakemberek nem kevés pénzért végzik el a redőny zsinór cseréjét, pedig te is meg tudod oldani. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogyan lehetséges a redőny szerelése házilag, mik a kivitelezhető módszerei, amelyekért garantáltan hálás lesz a pénztárcád.

Ha szakemberrel csináltatod meg a redőnyöd, az sokba kerül.

Vizsgáld meg a redőnyt, hogy a gurtni, a tengely vagy a lamellák okozzák-e a problémát.

Így válaszd ki a boltban az új gurtnit.

A redőny gurtni befűzése helyesen a redőnybe.

Ez lehet még az oka, ha elakad a redőny.

A motoros elektromos redőnyök érzékenyebbek, ezekhez érdemes szakembert hívni.

A redőny szerelése házilag is lehetséges, mutatjuk, hogyan!

Fotó: 123RF

Redőny szerelése házilag? Lehetséges!

Mielőtt bármihez hozzáfognánk, vizsgáljuk meg a redőnyt. Ha a zsinór teljesen elszakadt, általában látjuk is a laza, lelógó végét, vagy azt, hogy a szerkezet szabadon esik. Ha viszont csak nehezen mozdul, előfordulhat, hogy nem a gurtni, hanem a tengely vagy a lamellák okozzák a problémát.

Ha beigazolódik, hogy elszakadt, ne próbáljuk erőből működtetni a redőnyt. A szerkezet ilyenkor instabillá válik, és megsérülhet a tengely, a rugós mechanika vagy akár a lécek is. Ha lehet, rögzítsük egy ideiglenes megoldással, például kitámasztással, hogy ne csússzon le. Vannak olyan redőnyök, amelyek szerelése minden esetben szakembert igényel, mert nehéz hozzáférni az alkatrészekhez.

A gurtniból többféle méret létezik. Különböző szélességű, vastagságú és anyagú változatok is vannak. A legjobb, ha a régi darabot elvisszük magunkkal a boltba, vagy pontosan lemérjük. Érdemes strapabíróbb, erősített típust választani, mert ez hosszabb élettartamot biztosít.

A tok általában csavarokkal vagy pattintással záródik. Felnyitás után láthatóvá válik a tengely és a felcsévélő mechanika. Fontos tudni, hogy egyes rendszerek rugós feszítés alatt állnak, ezért lassan, óvatosan dolgozzunk, nehogy sérülést okozzunk magunknak.

Az új hevedert először a tengelyhez kell rögzíteni, majd levezetni a csévélőhöz. Itt különösen fontos a megfelelő feszesség: ha túl laza, a redőny nem marad meg a kívánt pozícióban, ha pedig túl feszes, nehéz lesz működtetni. A pontos befűzés kulcsfontosságú a hosszú távú működéshez.