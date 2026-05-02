Mit tegyünk, ha elszakadt a redőny zsinórja? Így oldható meg okosban a redőny szerelése házilag!

Neked is elromlott a redőnyöd, de miután árajánlatot kaptál a szerelőtől, inkább úgy hagyod? Bizony, a szakemberek nem kevés pénzért végzik el a redőny zsinór cseréjét, pedig te is meg tudod oldani. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogyan lehetséges a redőny szerelése házilag, mik a kivitelezhető módszerei, amelyekért garantáltan hálás lesz a pénztárcád.
Mielőtt bármihez hozzáfognánk, vizsgáljuk meg a redőnyt. Ha a zsinór teljesen elszakadt, általában látjuk is a laza, lelógó végét, vagy azt, hogy a szerkezet szabadon esik. Ha viszont csak nehezen mozdul, előfordulhat, hogy nem a gurtni, hanem a tengely vagy a lamellák okozzák a problémát.
Ha beigazolódik, hogy elszakadt, ne próbáljuk erőből működtetni a redőnyt. A szerkezet ilyenkor instabillá válik, és megsérülhet a tengely, a rugós mechanika vagy akár a lécek is. Ha lehet, rögzítsük egy ideiglenes megoldással, például kitámasztással, hogy ne csússzon le. Vannak olyan redőnyök, amelyek szerelése minden esetben szakembert igényel, mert nehéz hozzáférni az alkatrészekhez.
A gurtniból többféle méret létezik. Különböző szélességű, vastagságú és anyagú változatok is vannak. A legjobb, ha a régi darabot elvisszük magunkkal a boltba, vagy pontosan lemérjük. Érdemes strapabíróbb, erősített típust választani, mert ez hosszabb élettartamot biztosít.
A tok általában csavarokkal vagy pattintással záródik. Felnyitás után láthatóvá válik a tengely és a felcsévélő mechanika. Fontos tudni, hogy egyes rendszerek rugós feszítés alatt állnak, ezért lassan, óvatosan dolgozzunk, nehogy sérülést okozzunk magunknak.
Az új hevedert először a tengelyhez kell rögzíteni, majd levezetni a csévélőhöz. Itt különösen fontos a megfelelő feszesség: ha túl laza, a redőny nem marad meg a kívánt pozícióban, ha pedig túl feszes, nehéz lesz működtetni. A pontos befűzés kulcsfontosságú a hosszú távú működéshez.
Miután mindent visszaszereltünk, többször húzzuk fel és engedjük le. Figyeljük, hogy egyenletesen mozog-e, nem akad-e, nem csavarodik-e a zsinór. Ha bármi szokatlant tapasztalunk, inkább most javítsuk, mint később egy nagyobb hiba után.
Ne ijedjünk meg és kezdjünk szerelőt keresni, ha elakad a redőny. Ennek hátterében sokszor egyszerű ok áll: por, kosz vagy apró törmelék a vezetősínben. Egy alapos tisztítás – akár porszívóval, akár nedves kendővel – gyakran azonnali megoldást hoz.
Ha a szerkezet egyik oldala „lemarad”, annak oka lehet a tengely elmozdulása vagy a lamellák hibás illeszkedése. Ez nemcsak esztétikai gond, hanem hosszú távon komolyabb károsodáshoz vezethet.
A műanyag redőnylécek idővel rideggé válnak, különösen erős napsütés hatására. Egy-egy darab cseréje még egyszerű, de ha több is sérült, érdemes átgondolni a teljes palást cseréjét. Ha házilag akarjuk megoldani a cserét, a pontos méretű léc kiválasztása kulcsfontosságú. Azonban ha a redőny kívülről nem elérhető, a szerelést csak szakember végezheti biztonságosan.
Furcsa hangot adhat ki a vezetősín, a gurtni görgője, vagy a redőnytengely csapágya. Ha tehát nyikorog, az általában kenés hiányára utal. Szilikonos spray használata segíthet, de kerüljük az olajos kenőanyagokat, mert azok vonzzák a port.
Ha egyre nehezebben mozdul, a tengelyben lévő rugó elhasználódása lehet a háttérben. Mivel ezekhez nehéz hozzáférni, ez már bonyolultabb javítást igényel, ezért ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni.
Az elektromos rendszerek kényelmesek, de érzékenyebbek. Ha nem reagálnak a kapcsolóra vagy távirányítóra, lehet, hogy elektromos hiba, biztosítékprobléma vagy motorhiba áll fenn. Miután az ilyen készülékek esetében többféle probléma is keletkezhet, évente egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni a redőnyt és a motort, hogy időben észrevegyük a kopás jeleit vagy egyéb hibákat.
Egy kisebb deformáció még javítható, de ha a sín komolyan megsérült, a redőny folyamatosan akadni fog. Szerencsés esetben ki lehet cserélni a meghibásodott alkatrészt, de arra is készüljünk fel, hogy akár egy teljesen új redőnyt kell vásárolnunk. Egy szakember meg tudja mondani, a mi esetünkben mi lehet a megoldás.
A redőny meghálálja a törődést. Évente legalább egyszer tisztítsuk meg, ellenőrizzük a csavarokat, kenjük meg a mozgó alkatrészeket. Ez nemcsak a hibákat előzi meg, hanem jelentősen meghosszabbítja az élettartamot is. Azzal is sokat segíthetünk, ha a nagytakarítást kiterjesztjük ezekre is, hogy az összegyűlő por, kosz ne akadályozza a működését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.