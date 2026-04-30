Tömeges rosszullét Gyulán: gyerekek is kórházba kerültek a gyanús étel miatt

Egy gyulai gyorsétteremhez köthető megbetegedéssorozat miatt több tucat ember, köztük gyerekek is kórházba kerültek. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják.
Az eddigi információk szerint összesen 26 ember lett rosszul, miután ugyanabban a gyorsétteremben étkeztek. A tünetek szinte mindenkinél hasonlóak voltak: súlyos hányás, hasmenés és magas láz jelentkezett. Egy fiatal nő a közösségi médiában számolt be arról, hogy rövid időn belül annyira rosszul lett, hogy a fertőző osztályra került, ahol infúziós kezelést kapott, tudta meg a Tények. Elmondása szerint péntek délután evett az étteremben, majd másnap délután kezdődtek a tünetei, amelyek órákon keresztül fennálltak.
A bejegyzés alatt több szülő is jelezte, hogy gyermekeiknél is súlyos panaszok jelentkeztek. Egy érintett család arról számolt be, hogy az étkezést követően már aznap este hányás és hasmenés lépett fel a gyerekeknél, majd másnap reggelre az állapotuk annyira romlott, hogy mentőt kellett hívni hozzájuk. Nem sokkal később az édesanya is megbetegedett, őt szintén kórházba szállították.
A megyei kórház tájékoztatása szerint az érintettek mindannyian ugyanabban az étteremben ettek. A hatóságok vizsgálatot indítottak, és már több mint húsz ember került a látókörükbe az ügy kapcsán. Szakemberek figyelmeztetnek, hogy az ilyen jellegű tünetek különösen veszélyesek lehetnek, főként kisgyermekek esetében, mivel a tartós hányás és hasmenés súlyos kiszáradáshoz vezethet. Ha a panaszok 24 órán túl is fennállnak, vagy magas láz jelentkezik, az akár életveszélyes állapotot is okozhat.
Az érintett gyorséttermet ideiglenesen bezárták. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) vizsgálatot indított az ügyben.
