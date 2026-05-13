Felfoghatatlan tragédia: magára hagyta három gyermekét az anya miközben tűz ütött ki a lakásban

Sokkoló tragédia rázta meg Pennsylvaniát, miután három kisgyermek azok után vesztette életét, hogy felügyelet nélkül maradtak otthonukban, ahol tűz ütött ki. A helyi hatóságok közlése szerint ugyanis Danozjna Shalita Marjie Williams március 29-én közel egy órára elment otthonról, hogy lebonyolítson egy drogüzletet. Ez alatt ötévese, háromévese és mindössze öt hónaposa teljesen egyedül volt. A 22 éves anyának ezért most gyilkosság, gyermekek jólétének veszélyeztetése, súlyos testi sértés és mások veszélyeztetése vádjaival kell szembenéznie.

Egyedül voltak otthon a kicsik, amikor tűz ütözz ki: tragédia történt. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Egyedül voltak otthon a kicsik, amikor tűz ütött ki: tragédia történt

Gondolataink és imáink az áldozatokkal, családjaikkal és mindazokkal vannak, akiket érintett ez a tragédia

- közölték a helyi hatóságok a tűzeset után, amelyben az ötéves Tobias és a hároméves Da'liyla azonnal elhunyt, míg az öt hónapos Amirah-t életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Habár ott bátran küzdött az életéért az apróság, négy nappal később ő is életét vesztette.

Habár a tűz keletkezésének pontos okát még nem tudják, a nyomozás jelen állása szerint úgy néz ki, a lángok a konyhában csaptak fel. A mentést nehezítette, hogy a tűzoltók állítólag nehezen jutottak be az épületbe, mert egy matrac eltorlaszolta a lépcsőházat, és egy kanapé állta el a lépcső tetején lévő ajtót. Épp ezért a bírósági dokumentumok szerint a csapatnak végül egy másik bejáraton keresztül kellett bejutnia az égő lakásba.

Ez egy szívszorító, ugyanakkor teljes mértékben megelőzhető tragédia. A bizonyítékok azt mutatják, hogy ezeket a kisgyermekeket felügyelet nélkül hagyták egy olyan helyzetben, amikor szükségük lett volna az édesanyjuk védelmére és gondoskodására.Ezt a kötelességet elhanyagolták és ennek pusztító következményei lettek.

Williams első tárgyalására május 8-án került sor. Jelenleg őrizetben tartják - írja a People.