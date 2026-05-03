Az ausztrál Holly Butcher története évekkel a halála után is bejárja a világot. A fiatal nő 2018-ban, mindössze 27 évesen hunyt el az Ewing-szarkóma nevű ritka csontrák következtében, de utolsó üzenete máig szíven üti az embereket.

A rák az egész életét megváltoztatta

Holly már családja és barátai körében is rendkívül szeretett személy volt, ám nevét világszerte akkor ismerték meg, amikor megírta szívszorító búcsúlevelét. Ebben arról vallott, milyen érzés fiatalon szembenézni azzal, hogy az élet túl hamar véget ér.

Furcsa dolog tudni, hogy fiatalon fogsz meghalni. 26 évesen azt hittem, van időm. Szerelmes leszek. Családot alapítok. Megöregszem. De a rákot nem érdeklik a tervek

– írta megrendítő őszinteséggel.

A rák döbbentette rá, mennyit is ér az élet

A levélben Holly arról is vallott, hogy betegsége döbbentette rá arra, milyen törékeny is valójában az emberi élet.

Most már értem, mennyire törékeny az élet. Minden egyes nap ajándék, nem pedig garancia. Nem megijeszteni akarlak, csak emlékeztetni: élj igazán

– fogalmazott.

A fiatal nő szerint az emberek túl sok energiát pazarolnak olyasmikre, amik végül semmit sem számítanak: "Ne stresszelj apróságokon. Légy kedves a testedhez. Mozgasd, tápláld, és hagyd abba a folytonos kritizálását. Egy nap majd azt kívánod, bárcsak jobban értékelted volna. Menj ki a szabadba. Nézd a napot. Érezd a napsütést. Egyszerűen csak létezz. Kevesebb időt tölts a dolgok kergetésével, és többet emlékek gyűjtésével. Ne hagyj ki a pillanatokat azokkal, akiket szeretsz" – üzente.

Holly arra biztatta az embereket, hogy ne a tárgyakat hajszolják, hanem az élményeket. Külön kitért arra is, hogy a telefonok és az online világ mennyi időt vesz el a valódi kapcsolatoktól: "Légy jelen. Tedd le a telefont. Jelenj meg igazán az életedben. Nem kell, hogy mindenre legyen válaszod, és nem kell tökéletes test vagy tökéletes élet sem. Csak azt kövesd, amitől könnyű lesz a szíved" – áll a levélben.

Holly mindnyájunknak üzent

Az egyik legmeghatóbb kérése pedig az volt, hogy az emberek adjanak vért.

Kérlek, adjatok vért. Nem kaptam volna azt az extra egy évet nélküle. Az az egy év pedig olyan emlékeket adott, amelyeket örökké magammal viszek.

A levél végén így búcsúzott:

Köszönöm, hogy elolvastad ezt. Éld jól az életed. És talán... egyszer újra találkozunk.

Halála után párja is üzent

Holly halála után a Lad Bible szerint párja, Luke is megszólalt, és elárulta: ezek a gondolatok nem a végső hónapok kétségbeesett felismerései voltak.