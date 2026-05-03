"Hihetetlen fájdalom" - Az egyetem ablakából zuhant ki a 19 éves fiatal, nem tudták megmenteni

Szomorú baleset történt április 25-én, szombat hajnalban az Egyesült Államokban, a kansasi Manhattan városában, ahol a Kansas State University épületéhez riasztották a mentőket. Egy fiatal kiesett az egyetem ablakából, emeleteket zuhant.

Kiesett egy egyetemista az ablakból

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A rendőrség tájékoztatása szerint helyi idő szerint hajnali 3 óra 15 perc körül érkezett a segélyhívás a Fremont Street 1200-as tömbjében található Sigma Chi házhoz. A 19 éves Jack Fleischaker ekkor már kritikus állapotban volt, miután kizuhant a második emeleti ablakból.

Rejtélyes körülmények között kiesett az ablakon

A fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, intenzív osztályra került, ahol három napon át küzdöttek az életéért. Végül április 28-án, kedden meghalt. A Riley megyei rendőrség szerint idegenkezűségre utaló jel egyelőre nincs, vagyis a hatóságok nem gyanakodnak bűncselekményre, az ügyet tragikus balesetként kezelik.

Jack családját és barátait teljesen összetörte a veszteség. A család lelkipásztora és közeli barátja, Gar Demo megrendülve nyilatkozott a helyi tévécsatornáknak.

Ez egy tragikus baleset, amire senki sem számított

– mondta.

A fájdalmat tovább növeli, hogy ez már a második súlyos csapás a család számára: Jack nővére, Natalie 13 évvel ezelőtt agydaganatban halt meg.

Hihetetlen fájdalmon mentek keresztül akkor is, amikor elvesztették első gyermeküket, és most mindenki ugyanazt kérdezi: miért történt ez? Hogy történhetett ez meg ezzel a családdal?

– fogalmazott Demo.

A lelkipásztor azt is elárulta, erre a veszteségre egyszerűen nincsenek szavak.

Újra velük menni ezen az úton, és még egy gyermeket elveszíteni... erre nincs forgatókönyvem. Csak hitből próbálunk erőt adni nekik, és körülvenni őket szeretettel.

A közösség időközben százszámra gyűlt össze a kórháznál, hogy végső búcsút vegyen a fiútól. Jack Fleischaker ugyanis halála után szervdonor lett, így szerettei szerint mások életét mentheti meg a legnagyobb tragédia árán is – írja a People.