"Hihetetlen fájdalom" - Az egyetem ablakából zuhant ki a 19 éves fiatal, nem tudták megmenteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 08:30
Felfoghatatlan baleset rázta meg az amerikai Kansas State Egyetem közösségét: egy 19 éves hallgató az egyetem második emeleti ablakából zuhant ki egy hajnalba nyúló összejövetelen.

Szomorú baleset történt április 25-én, szombat hajnalban az Egyesült Államokban, a kansasi Manhattan városában, ahol a Kansas State University épületéhez riasztották a mentőket. Egy fiatal kiesett az egyetem ablakából, emeleteket zuhant.

Kiesett egy egyetemista az ablakból
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A rendőrség tájékoztatása szerint helyi idő szerint hajnali 3 óra 15 perc körül érkezett a segélyhívás a Fremont Street 1200-as tömbjében található Sigma Chi házhoz. A 19 éves Jack Fleischaker ekkor már kritikus állapotban volt, miután kizuhant a második emeleti ablakból.

Rejtélyes körülmények között kiesett az ablakon

A fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, intenzív osztályra került, ahol három napon át küzdöttek az életéért. Végül április 28-án, kedden meghalt. A Riley megyei rendőrség szerint idegenkezűségre utaló jel egyelőre nincs, vagyis a hatóságok nem gyanakodnak bűncselekményre, az ügyet tragikus balesetként kezelik.

Jack családját és barátait teljesen összetörte a veszteség. A család lelkipásztora és közeli barátja, Gar Demo megrendülve nyilatkozott a helyi tévécsatornáknak.

Ez egy tragikus baleset, amire senki sem számított

– mondta.

A fájdalmat tovább növeli, hogy ez már a második súlyos csapás a család számára: Jack nővére, Natalie 13 évvel ezelőtt agydaganatban halt meg.

Hihetetlen fájdalmon mentek keresztül akkor is, amikor elvesztették első gyermeküket, és most mindenki ugyanazt kérdezi: miért történt ez? Hogy történhetett ez meg ezzel a családdal?

– fogalmazott Demo.

A lelkipásztor azt is elárulta, erre a veszteségre egyszerűen nincsenek szavak.

Újra velük menni ezen az úton, és még egy gyermeket elveszíteni... erre nincs forgatókönyvem. Csak hitből próbálunk erőt adni nekik, és körülvenni őket szeretettel.

A közösség időközben százszámra gyűlt össze a kórháznál, hogy végső búcsút vegyen a fiútól. Jack Fleischaker ugyanis halála után szervdonor lett, így szerettei szerint mások életét mentheti meg a legnagyobb tragédia árán is – írja a People.

 

 

 

