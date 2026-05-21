Brutális tömegkarambol történt a fővárosban, óriási a káosz

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásnak ütközött négy személygépkocsi Budapest XII. kerületében, az Alkotás utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.