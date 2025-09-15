Döbbenetes eredmény született: Lezajlott a BKK buszok átfogó ellenőrzése

Lezárult a BKK buszainak átfogó ellenőrzése, amelynek eredményei lesújtó képet festenek a budapesti közösségi közlekedésről. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy augusztusban három nap alatt négy busz is kigyulladt vagy elfüstölt a főváros utcáin, a hétvégén pedig újabb jármű kapott lángra. A kormányhivatal műszaki ellenőrei először szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén, ahol két nap alatt negyven járművet ellenőriztek, és az eredmény sokkoló volt, ezért döntöttek az átfogó ellenőrzés mellett – számolt be róla a Metropol.

A kormányhivatal műszaki ellenőrei először szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén Fotó: Máté Krisztián

Rosszabb a helyzet a BKV-nál, mint gondoltuk

Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a múlt hétvégén lezárult a vizsgálat, és kiderült: a száz ellenőrzött buszból hatvan állapota nem felel meg az előírásoknak, vagyis minden hatodik jármű olyan állapotban van, amely nem képes garantálni az utasok biztonságos mindennapi közlekedését. A sajtótájékoztatót a cinkotai buszgarázsnál tartották, ahol Sára Botond főispán ismertette a részleteket. Elmondta, hogy jelenleg 1200 busz van forgalomban, és ezek közül eddig 106-ot vizsgáltak át. A hibás járművek száma 60 százalék, de nem mindegyiket kellett azonnal kivonni a forgalomból: ha a probléma jellege engedte, a BKV harminc napos javítási határidőt kapott.

Sára Botond hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága az elsődleges, ezért a teljes flottát ellenőrizni fogják. Az ellenőrzéseket előzetesen egyeztetett időpontokban végzik, hogy ne zavarják a forgalmat, ami miatt a folyamat elhúzódhat. A vizsgálatok során több súlyos hibát találtak, például olajfolyást és szivárgást, amelyek a tűzesetek fő okai. Kiderült, hogy az augusztusi és a hétvégi busztüzeket is olajszivárgás okozta. Ennél is aggasztóbb, hogy a BKV az ellenőrzött járművek tűzvédelmi vizsgálatáról egyetlen jegyzőkönyvet sem tudott bemutatni.

Azt feltételezzük, hogy tűzvizsgálati ellenőrzés nem történik a buszokon. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel megakadályozható a buszoknak a kigyulladása. De egy jegyzőkönyvet sem tudott a BKV ezzel kapcsolatban bemutatni

– nyilatkozta Sára Botond.