Döbbenetes eredmény született: Lezajlott a BKK buszok átfogó ellenőrzése

Lezárult a BKK buszainak átfogó ellenőrzése, amelynek eredményei lesújtó képet festenek a budapesti közösségi közlekedésről. A vizsgálatot azután rendelték el, hogy augusztusban három nap alatt négy busz is kigyulladt vagy elfüstölt a főváros utcáin, a hétvégén pedig újabb jármű kapott lángra. A kormányhivatal műszaki ellenőrei először szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén, ahol két nap alatt negyven járművet ellenőriztek, és az eredmény sokkoló volt, ezért döntöttek az átfogó ellenőrzés mellett – számolt be róla a Metropol.
Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a múlt hétvégén lezárult a vizsgálat, és kiderült: a száz ellenőrzött buszból hatvan állapota nem felel meg az előírásoknak, vagyis minden hatodik jármű olyan állapotban van, amely nem képes garantálni az utasok biztonságos mindennapi közlekedését. A sajtótájékoztatót a cinkotai buszgarázsnál tartották, ahol Sára Botond főispán ismertette a részleteket. Elmondta, hogy jelenleg 1200 busz van forgalomban, és ezek közül eddig 106-ot vizsgáltak át. A hibás járművek száma 60 százalék, de nem mindegyiket kellett azonnal kivonni a forgalomból: ha a probléma jellege engedte, a BKV harminc napos javítási határidőt kapott.
Sára Botond hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága az elsődleges, ezért a teljes flottát ellenőrizni fogják. Az ellenőrzéseket előzetesen egyeztetett időpontokban végzik, hogy ne zavarják a forgalmat, ami miatt a folyamat elhúzódhat. A vizsgálatok során több súlyos hibát találtak, például olajfolyást és szivárgást, amelyek a tűzesetek fő okai. Kiderült, hogy az augusztusi és a hétvégi busztüzeket is olajszivárgás okozta. Ennél is aggasztóbb, hogy a BKV az ellenőrzött járművek tűzvédelmi vizsgálatáról egyetlen jegyzőkönyvet sem tudott bemutatni.
Azt feltételezzük, hogy tűzvizsgálati ellenőrzés nem történik a buszokon. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel megakadályozható a buszoknak a kigyulladása. De egy jegyzőkönyvet sem tudott a BKV ezzel kapcsolatban bemutatni
– nyilatkozta Sára Botond.
A főispán kiemelte, hogy sok buszban hiányzik a porral oltó készülék is, ami megnehezíti a sofőrök azonnali beavatkozását tűzesetnél. Hangsúlyozta: az ellenőrzések célja, hogy a budapesti utasok a lehető legnagyobb biztonságban használhassák a járműveket, és nem megengedhető, hogy a főváros elmulasztja a kötelező karbantartásokat. Mint minden gépjármű tulajdonosnak, a BKV-nak is el kell végeznie az időszakos ellenőrzéseket és karbantartásokat, ehhez pedig a fővárosnak biztosítania kell a szükséges forrásokat.
A Metropol korábban beszámolt a sorozatos busztüzekről, amelyek példátlan eseménysorozatként rázták meg a fővárost. A belvárosban, a József Attila utcában egy Karsan Atak midibusz motortere kapott lángra, hatalmas füsttel és magasra csapó lángokkal rémítve meg az utasokat és a járókelőket. Másnap a XII. kerületi Németvölgyi úton újabb busz égett ki, a sofőr hiába próbálta poroltóval megfékezni a lángokat. Ugyanazon a napon egy pótlóbusz is kigyulladt az Alkotás utcában, később pedig újabb jármű füstölt el. A hétvégén pedig a Jászai Mari téren történt újabb busztűz, ami tovább erősítette az ellenőrzések szükségességét.
