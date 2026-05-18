KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egymást érték a balesetek az M6-oson: teljesen lezárták a sztrádát Paksnál

balesetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 10:20
paksm6utoléréses baleset
Rövid időn belül két súlyos baleset is történt az M6-os autópályán Paks közelében, a Budapest felé vezető oldalon. Kamionok és személyautók ütköztek, a sztrádát teljes szélességében lezárták, a helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek.

Kaotikus reggelre ébredtek az autósok az M6-os autópályán: rövid időn belül két külön baleset is történt Paks térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A karambolok miatt hatalmas torlódás alakult ki, a hatóságok pedig teljes útzár mellett dolgoztak a helyszínen.

Két baleset is történt Paks közelében
Két baleset is történt Paks közelében
Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az autópálya Budapest irányába tartó szakaszán, Paks közelében. A baleset után a paksi hivatásos tűzoltóknak áramtalanították a személyautót, amelyben egy ember utazott.

A mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljesen lezárták, az autósok pedig hosszú percekre, egyesek akár órákra is a dugóban rekedhettek.

Két baleset is volt az M6-oson

Nem sokkal később egy újabb baleset történt szinte ugyanazon a szakaszon. A 111-es kilométerszelvénynél ezúttal egy kamion és egy személyautó rohant egymásba. Az első információk szerint utoléréses baleset történt, vagyis a hátulról érkező jármű csapódott bele az előtte haladóba.

A második ütközéshez ismét a paksi tűzoltókat riasztották, akik újra áramtalanították a sérült személyautót. A helyszínre mentőegység is érkezett, azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A két egymást követő baleset miatt az M6-os érintett szakasza gyakorlatilag megbénult, a hatóságok a teljes útszakaszt lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu