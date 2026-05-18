Egymást érték a balesetek az M6-oson: teljesen lezárták a sztrádát Paksnál

Kaotikus reggelre ébredtek az autósok az M6-os autópályán: rövid időn belül két külön baleset is történt Paks térségében, a Budapest felé vezető oldalon. A karambolok miatt hatalmas torlódás alakult ki, a hatóságok pedig teljes útzár mellett dolgoztak a helyszínen.

Két baleset is történt Paks közelében

Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az autópálya Budapest irányába tartó szakaszán, Paks közelében. A baleset után a paksi hivatásos tűzoltóknak áramtalanították a személyautót, amelyben egy ember utazott.

A mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljesen lezárták, az autósok pedig hosszú percekre, egyesek akár órákra is a dugóban rekedhettek.

Nem sokkal később egy újabb baleset történt szinte ugyanazon a szakaszon. A 111-es kilométerszelvénynél ezúttal egy kamion és egy személyautó rohant egymásba. Az első információk szerint utoléréses baleset történt, vagyis a hátulról érkező jármű csapódott bele az előtte haladóba.

A második ütközéshez ismét a paksi tűzoltókat riasztották, akik újra áramtalanították a sérült személyautót. A helyszínre mentőegység is érkezett, azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A két egymást követő baleset miatt az M6-os érintett szakasza gyakorlatilag megbénult, a hatóságok a teljes útszakaszt lezárták – írja a Katasztrófavédelem.