"Azt mondták, hogy megölnek minket" – Megszólalt a szentlőrinci tinigyilkossággal gyanúsított férfi apja

Mint arról a Bors beszámolt, május 18-án, hétfő reggel, egy szentlőrinci panelház negyedik emeletéről kizuhant a 17 éves Vanda. Ugyan a szemtanúk azonnal mentőt hívtak hozzá, a kislány a kórházba szállítás után életét vesztette. A szentlőrinci tragédia után a rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, a bíróság pedig 30 napra letartóztatta a kamaszlány barátját, Richárdot.

Szentlőrinci tragédia: megszólalt Richárd családja. Az apa védi fiát

Vanda gyászoló nagymamája lapunknak elmondta: a lakást Vanda édesanyja vásárolta, és megengedte, hogy a lány odaköltözzön Richárddal. Nem jószántából: a család többször is megpróbálta rábírni a tinédzsert, hogy szakítson a 22 éves férfivel, de kudarcot vallott. Vanda egy időre a férfihez költözött Somogyapátiba, ahonnan többször hazavitték, de a lány minden alkalommal visszaszökött.

Vanda, a szentlőrinci tragédia áldozata Fotó: Olvasói

Szentlőrinci tragédia: veszekedés előzte meg a zuhanást

Úgy hittük, hogy a szentlőrinci lakásban legalább szem előtt van az a szegény gyermek

– csuklott el a nagyszülő hangja.

A Bors megtalálta a férfi családját. Lakatos István, Richárd apja kifejtette: semmi sem igaz, abból, amit Richárdról állítanak.

A gyerekem beismerte, hogy veszekedett és verekedett Vandával, de biztosan tudom, hogy nem ő lökte vagy dobta ki az emeletről! Ugyan nem voltunk ott a lakásban, de hiszek a fiam ártatlanságában

– mondta a férfi, és hozzátette: a tragédia óta a család több fenyegetést is kapott.

Az apa bízik fia ártatlanságában Fotó: Bors

Azt mondták, hogy megölnek minket! Most már nekünk kell félnünk!

– magyarázta a férfi, aki saját bevallása szerint nagyon sajnálja Vandát.

"Megértem Vanda családjának családját. Átérzem a fájdalmukat, hiszen elvesztettek egy gyereket. A kislányt mi is szerettük, hiszen egy időben nálunk lakott" – szögezte le Richárd apja. A férfi amint teheti, meglátogatja a fiát a börtönben. A temetésre viszont nem mer kimenni, de azon még gondolkodik, hogy koszorút küldjön a sírra.