„Úgy döntöttem, hogy valaki más leszek” – Megdöbbentő vallomást tett a világsztár: Ő valójában nem Katy Perry

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 12:30
Sokan hiszik, hogy teljesen ismerik a világhírű énekesnőt, de a csillogó máz mögött egy fájdalmas döntés rejtőzik. Katy Perry most őszintén vallott arról a bénító félelemről, ami miatt végül nevet változtatott. Kiderült: rettegett attól, mit szólnak majd a rajongói, ha meglátják a valódi arcát.
A Roar és az I Kissed A Girl slágerek 41 éves sztárját ma mindenki Katy Perryként ismeri, ám ez csupán egy jól felépített védőpajzs. Az énekesnő valójában Katheryn Elizabeth Hudson néven látta meg a napvilágot, és mélyen vallásos, pünkösdista lelkész szülők mellett nőtt fel. A szigorú gyerekkor elől menekülve döntött úgy, hogy teljesen új identitást épít fel.

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Sokan élnek félelemben a gyerekkorukban történtek vagy az útközben összeszedett poszttraumás stressz miatt. Én pedig létrehoztam ezt a csodálatos karaktert, Katy Perryt, aki nagyon is én vagyok, és bármikor belebújhatok a bőrébe. De ezt a karaktert a védelem miatt teremtettem

– magyarázta Katy Perry. 

A mitesszereltávolító tapasz és a csillogás hiánya

Az énekesnő korábban a Guardiannek is beszélt arról, mennyire rettegett a közönség ítéletétől. Úgy érezte, a valódi énje nem elég jó a popvilágnak.

Féltem, hogy ha megláttok engem, Katheryn Hudsont, a lányt, aki mitesszereltávolító tapaszt hord az orrán, azt mondjátok majd: ’Ez egyáltalán nem glamúros’. Nem akartam Katheryn Hudson lenni. Gyűlöltem, túl ijesztő volt nekem, ezért döntöttem úgy, hogy valaki más leszek

 – vallotta be kendőzetlen őszinteséggel.

Orlando Bloom, Katy Perry exe rántotta le a leplet

Bár a sztár nem csinált titkot a múltjából, a rajongók többsége mégis teljesen ledöbbent, amikor volt párja, Orlando Bloom a 2024-es MTV VMAs színpadán a születési nevén szólította meg a popikont, miközben átadta neki a Video Vanguard-díja – derül ki az Unilad cikkéből.

Ti Katy Perryként szerettetek bele. Én Katheryn Hudsonba szerettem bele

– mondta a színész a mikrofonba.

Bár a szerelmes szavak után a pár tavaly nyáron, 2025 júniusában végleg szakított, a kislányuk, Daisy miatt a mai napig békés, tiszteletteljes kapcsolatot ápolnak egymással, és közösen nevelik a gyermeküket.

 

