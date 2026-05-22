Robbanás Tiszaújvárosban: elkezdték hazaküldeni a dolgozókat, hatalmas volt a riadalom

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én, péntek délelőtt. Az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, aminek következtében egy munkás meghalt és többen megsérültek. Ezt követően a helyszínt ellepték a mentők és a tűzoltók, a mentést a rendőrség biztosítja. Információink szerint a könnyebb sérülteket a miskolci kórházba, míg egy megégett, életveszélyes állapotban levő embert a debreceni Klinikára szállították. A helyszínre összesen három mentőhelikoptert riasztottak.

Halálos áldozattal járó robbanás történt Tiszaújvárosban

A Boon információi szerint időközben elkezdték hazaküldeni a dolgozókat, visszavonták a belépési engedélyüket, így most nem tudnak visszamenni az üzem területére. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg, annyira megijedt a robbanástól. Úgy tudni, a detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott.

A helyszínen egy név nélkül nyilatkozó munkás azt is elárulta, hogy azonnal el kellett hagyniuk a munkaterületet és kimenni a gyülekezőhelyre. Hozzátette, hogy pár száz méterre dolgoztak a robbanástól, ami hatalmas volt, nagyon megijedtek. Hivatalos információt nem kaptak, az engedélyüket a belépéshez visszavonták, így várják, hogy hogyan tovább.

Egy másik dolgozó már több halálos áldozatról beszélt.

A baleset tényét Tiszaújváros polgármestere is megerősítette, ahogy azt is, hogy egy ember meghalt, többen megsérültek. Ahogy fogalmazott, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, és a MOL vezetőivel. Fülöp György az esettel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást ígért.



