„Nem hallgattak ránk” – Saját apja karjaiban halt meg a kórházi hiba miatt a párórás csecsemő

Ami a család életének legboldogabb napja kellett volna, hogy legyen, az egy pillanat alatt változott véres rémálommá, amelynek hátterében orvosi mulasztás áll. Divya Rajesh 35 hetes terhesen, a várandóssága vége felé került be a chelmsfordi Broomfield Kórházba. Bár a vizsgálatok azonnal kimutatták, hogy a baba szívverése rendellenes, az orvosok érthetetlen módon mégis vártak. Az édesanya érezte, hogy valami nincs rendben. Megérezte a bajt, és tiszta erejéből könyörgött a császármetszésért, de a fehér köpenyesek egyszerűen félresöpörték a kéréseit.

Brutális orvosi mulasztás: Sorsára hagyták a vajúdó anyát

A kórházban elkövetett hibák sorozata itt még nem ért véget. Divyát egy adminisztrációs baki miatt áthelyezték a szülőszobáról egy megfigyelő egységbe, ahol órákig felé sem néztek. A gép már jelezte a bajt, de senki nem figyelt. Több mint négy óra telt el, mire végre rászánták magukat a műtétre, ekkor azonban már késő volt.

A kis Neha súlyos agykárosodást szenvedett az oxigénhiány miatt. Mindössze 13 órát élhetett: az édesapja, Rajesh karjaiban hunyt el, miután az orvosok lekapcsolták az őt életben tartó gépeket.

Szülőkként próbáltuk elmagyarázni az aggodalmainkat, hogy mennyire félünk a babánk miatt. Azonban gyakran úgy éreztük, a hangunkat meg sem hallják

– emlékezett vissza a gyásztól összetört apa, Rajesh.

Egy élet, ami megmaradhatott volna

A bírósági vizsgálat és a halottkém jelentése megdöbbentő mulasztásokról rántotta le a leplet. Kimondták: ha az orvosok hallgatnak az anyára, és időben elvégzik a császármetszést, Neha ma is élne. A kórház elismerte a többszörös hibát és a tervszerűtlen ellátást.

Bíztunk a kórházban, és hittük, hogy a kisbabánk jó kezekben van. Mély szomorúsággal és dühvel tölt el minket a tudat, hogy más döntésekkel megváltoztatható lett volna a végkifejlet

– mondta zokogva a 40 éves édesapa.

A család most ügyvédekhez fordult, hogy kiderítsék, miért kellett a lányuknak meghalnia. A két éve tartó gyász nem enyhül: minden nap arra a kislányra gondolnak, akit soha nem láthatnak felnőni, csak azért, mert az orvosok szerint ők feleslegesen aggódtak – írja a brit Mirror.