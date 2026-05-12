KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem hallgattak ránk” – Saját apja karjaiban halt meg a kórházi hiba miatt a párórás csecsemő

orvosi műhiba
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 09:30
kisbabaagykárosodáshalál
Saját apja karjai között, alig 13 órásan érte a halál a gyönyörű kislányt, miután az orvosok órákon át semmibe vették az édesanya kétségbeesett könyörgését. Az essexi kórházban hiába jelezték a műszerek, hogy baj van, az orvosok csak legyintettek, a tragédia pedig elkerülhetetlen volt.
Bors
A szerző cikkei

Ami a család életének legboldogabb napja kellett volna, hogy legyen, az egy pillanat alatt változott véres rémálommá, amelynek hátterében orvosi mulasztás áll. Divya Rajesh 35 hetes terhesen, a várandóssága vége felé került be a chelmsfordi Broomfield Kórházba. Bár a vizsgálatok azonnal kimutatták, hogy a baba szívverése rendellenes, az orvosok érthetetlen módon mégis vártak. Az édesanya érezte, hogy valami nincs rendben. Megérezte a bajt, és tiszta erejéből könyörgött a császármetszésért, de a fehér köpenyesek egyszerűen félresöpörték a kéréseit.

A gyászoló édesapa karjaiban halt meg a kislány, akinek az életébe került a felfoghatatlan orvosi mulasztás
A gyászoló édesapa karjaiban halt meg a kislány, akinek az életébe került a felfoghatatlan orvosi mulasztás / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális orvosi mulasztás: Sorsára hagyták a vajúdó anyát

A kórházban elkövetett hibák sorozata itt még nem ért véget. Divyát egy adminisztrációs baki miatt áthelyezték a szülőszobáról egy megfigyelő egységbe, ahol órákig felé sem néztek. A gép már jelezte a bajt, de senki nem figyelt. Több mint négy óra telt el, mire végre rászánták magukat a műtétre, ekkor azonban már késő volt.

A kis Neha súlyos agykárosodást szenvedett az oxigénhiány miatt. Mindössze 13 órát élhetett: az édesapja, Rajesh karjaiban hunyt el, miután az orvosok lekapcsolták az őt életben tartó gépeket.

Szülőkként próbáltuk elmagyarázni az aggodalmainkat, hogy mennyire félünk a babánk miatt. Azonban gyakran úgy éreztük, a hangunkat meg sem hallják

– emlékezett vissza a gyásztól összetört apa, Rajesh.

Egy élet, ami megmaradhatott volna

A bírósági vizsgálat és a halottkém jelentése megdöbbentő mulasztásokról rántotta le a leplet. Kimondták: ha az orvosok hallgatnak az anyára, és időben elvégzik a császármetszést, Neha ma is élne. A kórház elismerte a többszörös hibát és a tervszerűtlen ellátást.

Bíztunk a kórházban, és hittük, hogy a kisbabánk jó kezekben van. Mély szomorúsággal és dühvel tölt el minket a tudat, hogy más döntésekkel megváltoztatható lett volna a végkifejlet

– mondta zokogva a 40 éves édesapa.

A család most ügyvédekhez fordult, hogy kiderítsék, miért kellett a lányuknak meghalnia. A két éve tartó gyász nem enyhül: minden nap arra a kislányra gondolnak, akit soha nem láthatnak felnőni, csak azért, mert az orvosok szerint ők feleslegesen aggódtak – írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu