Ítéletidő érkezik: több elsőfokú riasztás is érvényben van, ezek a térségek érintettek

HungaroMet Zrt
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 09:54
A HungaroMet szerint hatalmas viharok érkeznek. Az ország több pontján is riasztások vannak érvényben.
Folyamatosan érkeznek a riasztások a HungaroMet-től: viharok söpörnek végig az országon.

Több riasztást is kiadtak a viharok miatt Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az elsőfokú, citromsárga jelzések zivatarokra és erős szélre figyelmeztetnek - több helyen veszélyt jelentő villámlás, valamint akár 70 km/órás széllökések is előfordulhatnak.

A 2026. május 13-án, szerda éjfélig érvényben lévő riasztások Magyarország szinte teljes területét érintik. Napközben főként Északkelet-Magyarországon, a Tiszántúlon és a délnyugati határ közelében fordulhatnak elő zivatarok, valamint kisebb méretű jégeső is kialakulhat. A szél délelőtt a Dunántúlon, majd estére a délkeleti országrészben erősödhet fel.

A HungaroMet az alábbi vármegyékre adott ki külön riasztást:

  • Baranya vármegye
  • Békés vármegye
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
  • Csongrád-Csanád vármegye
  • Győr-Moson-Sopron vármegye
  • Hajdú-Bihar vármegye
  • Heves vármegye
  • Somogy vármegye
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  • Veszprém vármegye
  • Zala vármegye

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
