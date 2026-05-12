Ítéletidő érkezik: több elsőfokú riasztás is érvényben van, ezek a térségek érintettek

Folyamatosan érkeznek a riasztások a HungaroMet-től: viharok söpörnek végig az országon.
Az elsőfokú, citromsárga jelzések zivatarokra és erős szélre figyelmeztetnek - több helyen veszélyt jelentő villámlás, valamint akár 70 km/órás széllökések is előfordulhatnak.
A 2026. május 13-án, szerda éjfélig érvényben lévő riasztások Magyarország szinte teljes területét érintik. Napközben főként Északkelet-Magyarországon, a Tiszántúlon és a délnyugati határ közelében fordulhatnak elő zivatarok, valamint kisebb méretű jégeső is kialakulhat. A szél délelőtt a Dunántúlon, majd estére a délkeleti országrészben erősödhet fel.
