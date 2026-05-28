Gondoltad volna? Nem vették fel a színművészetire Scherer Pétert

Kilenc nap telt el a felfoghatatlan hír óta, hogy elhunyt Scherer Péter. A fantasztikus színész mind filmen, mind színpadon, mint pedig szinkronban maradandót alkotott, akinek az öröksége mindörökké velünk marad. Éppen ezért, talán nehéz elhinni, hogy a Jászai Mari-díjas színészt nem vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Scherer Péter 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, mialatt már az Arvisura Színházi Társulat tagja volt.
Az én történetem ötödikes koromban indult, ekkor nyertem meg a városi Ki mit tud?-ot egy Karinthy-prózával Ajkán. Fantasztikus érzés volt, hogy kiálltam a nézők elé, mondtam egy szöveget és azon nevettek. Általános iskolában minden évben indultam ezen a versenyen és meg is nyertem, de a középsuliban fizika tagozatos voltam, nem vettem részt semmilyen drámaképzésen. Az érettségi után felvételiztem ugyan a Színműre, de nem vettek fel, viszont az alap volt, hogy egy egyetemet mindenképpen el kell végezni, így jött a képbe a BME. Úgy voltam vele, hogy feljövök Pestre, majd lesz valami, és lett is
- mesélte el egy interjúban a színész, aki már az egyetem első éve alatt közel került ahhoz a világhoz, amelyben végül sikerült maradandót alkotnia, és ami számára nem csupán munka volt, hanem hivatás. Legutolsó interjújában elárulta, ha sosem keresne vele pénzt, ő akkor is a színészet felé fordult volna.
