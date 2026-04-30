Sokkoló vonatbaleset történt: Elsodort egy személyautót a szerelvény Üllőn

Elsodort egy személyautót a vonat Üllőn, a Ecseri úti átjárónál. A monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

A MÁV is megerősítette, hogy baleset történt a ceglédi fővonalon. Üllő és Monor között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Az elővárosi vonatok, a Budapest – Debrecen, valamint Budapest – Szeged közötti távolsági vonatok forgalmában jelentős változásokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Üllőn a Gyöngyvirág térnél lévő vasúti átjáróban egy tehervonat autóval ütközött, a helyszínelés végéig mindkét vágányon leállították a közlekedést. A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé pirosat mutatott.

– írják közösségi oldalukon.