Sokkoló vonatbaleset történt: Elsodort egy személyautót a szerelvény Üllőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 16:13 / FRISSÍTÉS: 2026. április 30. 16:14
Baleset történt a ceglédi fővonalon. Átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Üllő és Monor között.

Elsodort egy személyautót a vonat Üllőn, a Ecseri úti átjárónál. A monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A MÁV is megerősítette, hogy baleset történt a ceglédi fővonalon. Üllő és Monor között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Az elővárosi vonatok, a Budapest – Debrecen, valamint Budapest – Szeged közötti távolsági vonatok forgalmában jelentős változásokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Üllőn a Gyöngyvirág térnél lévő vasúti átjáróban egy tehervonat autóval ütközött, a helyszínelés végéig mindkét vágányon leállították a közlekedést.  A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé pirosat mutatott. 

– írják közösségi oldalukon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
