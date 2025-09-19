Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hajnali robbanás rázta meg a várost – bankautomatát semmisítettek meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 09:50
Nagy erőkkel folyik a tettes után való kutatás. A bankautomata melletti üzletben is kár keletkezett.
Péntek hajnalban felrobbant egy bankautomata Kassa városában. Az elkövetőt a hatóságok keresik.

Bankautomata
Bankautomata robbant az éjjel még nincs meg a tettes Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Felrobbant egy bankautomata

A robbantás nem csak az automatát károsította meg, hanem a mellette lévő üzlet bejáratát is kár érte. A robbantás a Kassai megyei rendőrség közlése szerint röviddel hajnali négy után történt.

A rendőrök, amint megérkeztek a helyszínre megkezdték a nyomok keresését és lezárták a környéket - számol be róla a Paraméter. Bár részleteket egyelőre nem közöltek a hatóságok a robbantás körülményeiről, de a tettest nagy erőkkel keresik. A lakosságot a rendőrség arra kéri, hogy aki releváns információval rendelkezik hívja a 158-as segélyhívó számot.

 

 

