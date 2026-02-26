Bankautomaták robbantak fel hajnalban, az egész város felriadt

Három bankautomatát robbantottak fel hajnalban Nyitrán. Az ismeretlen elkövetők tettei miatt a környéken élők hangos robajra ébredtek és pánikba estek. A robbanás következtében nemcsak az automaták rongálódtak meg, hanem egy élelmiszerbolt kirakata is megsérült. A történtek után az elkövetők elmenekültek a helyszínről.

Bankautomatákat robbantgattak hajnalban / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Paraméter közlése szerint szerint a tettesek nem sokkal hajnali négy óra előtt érkeztek a Chrenová utcában található, három különböző bankhoz tartozó automatákhoz. A robbantás után a területet a rendőrség lezárta, a hatóságok jelenleg is nyomokat rögzítenek, a vizsgálat folyamatban van.